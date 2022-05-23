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Giriş Tarihi: 23.5.2022 12:22 Son Güncelleme: 23.5.2022 12:41

Son dakika Beşiktaş haberi: Micy Batshuayi takımdan ayrıldığını açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberi: Micy Batshuayi takımdan ayrıldığını açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Yıldız golcü Michy Batshuayi, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. İşte o ifadeleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Yıldız golcü Michy Batshuayi, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı.

İŞTE BATSHUYI'NİN O SÖZLERİ:

Sevgili Beşiktaş taraftarları, şimdi benim için hoşça kal deme zamanı... Söyleyecek çok şeyim var ama şu an özet geçeceğim. Her şeyden önce, burada bana yaşattığınız sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Böylesine bir tutkuyu daha önce görmedim ve beni her daim yeni evimde gibi hissettiğim bu ülkeye aşık ettiniz.

Geçirdiğimiz sezon oldukça zor, uzun ve hayal kırıklığı ile doluydu. Hepimiz biliyoruz ki daha iyisini yapabilirdik. Bu forma için her şeyimi verdim ancak atabileceğim golleri atamamak gerçekten çok zordu. Çok fazla kızgınlık var ama her şey bir yana umarım beni iyi bir şekilde hatırlarsınız. Ben yalnızca Süper Kupa gibi, Arena'daki ambiyans gibi ve sahada oynadığımız müthiş maçlar gibi iyi anıları hatırlayacağım. Kulübe, tüm teknik ekibe ve birlikte çalıştığım tüm takım arkadaşlarımla Beşiktaş camiasına iyi bir gelecek diliyorum zira bunu hak ediyorsunuz.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Micy Batshuayi takımdan ayrıldığını açıkladı
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