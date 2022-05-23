Son dakika transfer haberi: Milli futbolcu Salih Özcan Borussia Dortmund’ta!

Son dakika transfer haberi: A Milli Takım'da forma giyen başarılı futbolcu Salih Özcan, Alman devi Borussia Dortmun ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmzanın ardından konuşan Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Salih Özcan, geçtiğimiz sezon Bundesliga'nın çıkış gösteren oyuncularından biriydi ve Köln'ün başarılı bir sezon geçirmesinde etkili oldu. Bire bir oyunda ve hava toplarında son derece güçlü bir futbolcu. Ekibin başarılı olması için ödün vermekten kaçınmayan biri. Oyun zekasıyla birleşen mentalitesi ve fizik gücü, takımımıza katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Köln'e çok şey borçlu olduğunu söyleyen Salih Özcan, "Yetiştiğim kulüp. Şehrimi, çok az külüp için terk ederdim ve Dortmund o kulüplerden biri. Dortmunda kelimenin tam anlamıyla harika hissedeceğiniz bir enerjiye ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak mücadele eden bir yapıya sahip ve bu etkenler, kararımı almada etkili oldu. Statta 81 binden fazla taraftarın önünde daha fazla gelişeceğim ve hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı olacağım için çok mutluyum. Çok hırslıyım ve bunun için her şeyimi vermeye hazırım" dedi.