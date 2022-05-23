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Giriş Tarihi: 23.5.2022 10:55

Uğurcan Çakır, Premier Lig'de oynamak istediğini açıkladı

İHA
Uğurcan Çakır, Premier Lig’de oynamak istediğini açıkladı

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini, gönlünden geçen ligin ise Premier Lig olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un bu sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan 26 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, dün deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"HEM FİZİKSEL HEM ZİHİNSEL ÇOK YORULDUK"
Öncelikle karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uğurcan, "Çok zor bir sezondu. Hem fiziksel hem zihinsel çok yorulduk. Burada oynamak da zor geldi açıkçası. Kazanmak istiyorduk ama bir iddiamız yoktu artık, Başakşehir'in Avrupa iddiası vardı. O yüzden çok iyi mücadele ettiler. Gollerde de ikisi duran top, bir tanesi de geçişten oldu ama Başakşehir iyi oynadı. İkinci yarı kendimiz gibi oynamaya çalıştık. Maç berabere olabilirdi ama Volkan ağabey (Babacan) çok iyi oynadı. Ona da 'maşallah' demek istiyorum. Şampiyon olduk, son maç, biraz 'tatile çıkalım' maçıydı. 'Bitse de tatile çıksak', öyle bir maçtı. Bütün arkadaşlara, kulüpte çalışanlara, hocalara, yönetimimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir sezon geçirdik, bütün arkadaşlarımın yüreğine sağlık" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
'Mantıklı teklifler olursa kulüp de ben de değerlendireceğiz' diyen transferin gözde ismi Uğurcan Çakır, "Avrupa'ya tabii ki gitmek istiyorum ama hem bana hem kulübe uygun teklifler gelmesi gerekiyor. Zaman gösterecek. Şimdi zaten milli takım var. Buradan 2-3 gün sonra zaten milli takıma gideceğim. Hayırlısı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

'Gönlünden geçen bir lig var mı?' şeklinde gelen bir soruya da bordo-mavili oyuncu, "Premier Lig ama zaman gösterecek" cevabını verdi.

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Uğurcan Çakır, Premier Lig'de oynamak istediğini açıkladı
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