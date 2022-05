2021-22 sezon anketi

Sabah Spor Yazarları geride kalan sezonun en iyilerini seçtitakımı?teknik direktörü?futbolcusu?kalecisi?en başarılı hakemi?en çok dikkat çeken genç futbolcusu?en başarılı başkanı?damga vuran 3 olay?aklınızda kalan 3 golü?1-Trabzonspor: Çok uzun yıllar sonra şampiyon oldular.2-Abdullah Avcı: Kendisi Trabzon'da efsane oldu.3-Uğurcan Çakır: Çok kritik maçlarda çok önemli kurtarışlar yaparak zaman zaman üç puan zaman zaman da bir puan alınmasında başrol oynadı. Eğer o olamasaydı Trabzonspor zor şampiyon olurdu.4-Uğurcan Çakır: Yukarıda saydığım nedenler onu hem en iyi kaleci hem en iyi oyuncu yapıyor.5-Atilla Karaoğlan: Genç ve deneyimsizdi.Hangi maçını izlediysem beğendim.6-Kerem Aktürkoğlu: Sadece en çok dikkat çeken genç futbolcu değilarasına girecek kadar iyi performans gösterdi.7- Fatih Özgökçen: Hocasına güvendi, oyuncularına güvendi ve Konyaspor onunla peri masalını yaşadı.8-Hakemlere yapılan operasyon…Trabzonspor seyircisinin sahaya erken girmesi.Marcao'nun Kerem'i dövmesi.9-Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin 38. haftada Göztepe'ye attığı 5. golKayserispor'da Cardoso'nun 38. haftada Sivas'a attığı gol.Fenerbahçe'de Rossi'nin 29. haftada Alanyaspor'a attığı aşırtma golü.1-Trabzonspor:Bütün bir sezonu domine ettiler.2-Abdullah Avcı: Hem sahadahem de gerekgereksesaha dışını daorganize etti.3-Marek Hamsik: Müthiş bir usta.Sezon başlangıcının anahtar ismiydi.4-Uğurcan Çakır: Aslında şampiyon takım forvetleriyle konuşulmalı ama kritik maçların kurtarıcı ismi Uğurcan oldu.5-Halil Umut Meler: FIFA boşuna onu üst klasmana taşımadı.Her şeydenöte sahadaki oyuncularıngüvenini kazanmış. Futbolcularona itiraz bile etmiyorlardı.6-Arda Güler ve Emirhan İlkhan:2 sezon sonra dünya futbolu için bu oyuncuları konuşacağız. Maşallah diyelim, nazar değmesin.7-Ahmet Ağaoğlu: Çok zor bir dönemi hem kulübünü hem de Kulüpler Birliği'ni yöneterek tamamladı.8-Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden 0 puanla çıkması.Kayserispor'un kupada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale gelmesi.Burak Elmas-Fatih Terim ayrılığı...9-Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin 31. haftada Kayserispor'a attığı gol.Gaziantep FK'da Figueiredo'nun 16. haftada Fenerbahçe'ye orta sahadan attığı gol.Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin 38. haftada Göztepe'ye attığı 5. gol.1-Trabzonspor: Tabii ki şampiyonluk her zaman en büyük takdiri hak eder.2-Abdullah Avcı: Oyun felsefesini takımına uygulatarak büyük bir fark yarattı. Bunların hepsinin takıma olumlu katkı yaptığını gördük.Bu katkı da beraberinde şampiyonluğu getirdi.3-Anthony Nwakaeme: Hem oyun lideriydi hem de sahanın lideri oldu. Çok zeki ve yaratıcı bir oyuncu. Bazen oyun kurarken gördük bazen asist yaparken. Bazen şut pozisyonlarında gördük bazen de akan oyunlarda.4-Uğurcan Çakır: Başarılı olan bir takımın kalecisi çok fazla ön plana çıkmayabilir ama Uğurcan bu bakış açısını değiştirerek takımına büyük bir katkı yaptı.5-Fırat Aydınus: Genel performans olarak bu sezon uzun dönem çok ön planda kalan hakem olmadı. Ama genel istikrarına baktığımızda başarılı olduğunu görüyoruz.6-Kerem Aktürkoğlu: Kerem'in yanında az süre almalarına rağmen Emirhan İlkhan ve Arda Güler de büyük alkışı hak ettiler ve önümüzdeki döneme dair büyük beklenti yarattılar.7-Ahmet Ağaoğlu: Kafasındaki düşünceleri geldiği ilk günden itibaren uygulamaya koydu ve burada da ciddi bir istikrar sağladı. Adım adım geliştirdiği projesinin sonuçlarını da şampiyon olarak aldı.8-3 büyük takımın da şampiyonluk yarışından erken kopmaları...Birçok hakemin ayakları yere basan bir neden olmadan görevden alınmaları...TFF'nin başkan ve yöneticilerinin istifa etmesi.9-Trabzonspor'da Edin Visca'nın 23. haftada Galatasaray'a attığı son dakika golü.Emirhan İlkhan'ın 20. haftada Çaykur Rizespor'a attığı gol.Arda Güler'in 31. haftada Kayserispor'a attığı plase golü.1-Trabzonspor: Sezon başından beri mükemmel bir performans gösterdiler ve şampiyonlukla bunu taçlandırdılar.2-Abdullah Avcı: Trabzonspor'a geldiği günden itibaren sorunlarla yaşayan bir takıma öz güveni ve takım olma bilincini aşılayarak bugün gelinen noktanın mimarı oldu.3-Nwakaeme: Attığı goller ve asistleriyle büyük katkılarda bulundu. Topla becerisi ve çalım atma yeteneği ile izleyenlere keyif verdi.4-Uğurcan Çakır: Futbolda bazı anlar var ki yapacağınız bir hamle takımınızı öne çıkartır. Uğurcan birçok maçta böylesi anlarda ortaya çıktı.5-Sezonun en başarılı hakemi yok. Çünkü kendi içinde sorunları olan bir kurumdan başarı beklenmemeli.6-Arda Güler: Genç yaşına rağmen her girdiği maçta Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapabilecek bir yetenek olduğunu gösterdi.7-Ahmet Ağaoğlu: Azimle çalışarak ortaya gurur duyacağımız bir Trabzonspor çıkardı.8-Trabzonspor'un şampiyonluğu..Hakem camiasında yaşanan kaos durumu...2 İzmir takımın küme düşmesi.9-Birbirinden güzel birçok gol vardı, aralarında ayrım yapmak bana göre diğerlerine haksızlık olur.1-Trabzonspor: Avcı'yla doğru teknik adam seçimi ve akılcı transferler yaptılar. Çok rahat bir şampiyonluk elde ettiler.2-Abdullah Avcı: Şampiyon olan takımın teknik direktörü.3- Kerem Aktürkoğlu: Çok kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ısırtladı.4-Uğurcan Çakır: Ligde çok başarılı kaleci var amabunu hak etti.5-Fırat Aydınus: Hakem performanslarına, yönettiği tüm maçlardaki başarı ve istikrarına göre Aydınus diğer isimlere göre öne çıktı.6-Kerem Aktürkoğlu:etkili bir kanat forveti oldu.7-Ahmet Ağaoğlu: Başarılı başkanlık icraatları, hem maddiyat hem transferlerdeki başarısı hem de Avcı tercihi çok doğruydu.8-İsmail Kartal'ın F.Bahçe'yi çıkışa geçirmesi...Trabzonspor'un İstanbul'un 3 büyüklerine puan olarak fark atması…Ligde şampiyonun ve küme düşenlerin çok erken belli olması.9-Altaylı Cebrail Karayel'in 18. haftada Trabzonspor'a attığı gol…Çaykur Rize'de Gedson Fernandes'in 27. haftada Galatasaray'a attığı gol…Balotelli'nin 37. haftada Galatasaray'a attığı frikik golü.1-Trabzonspor: Zincirleri kırdı.2-Abdullah Avcı: Yarım kalan hikâyesini tamamladı.Kasketiyle, duruşuyla, verdiği mesajlarla çok başarılı bir performans sergiledi.3-Siopis: Mücadele ve hırsıyla hep öne çıktı ve Trabzonspor'a büyük katkı verdi.4-İbrahim Sehic: Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın vefatından sonra defansta sıkıntı yaşanmasına rağmen iyi bir performans sergiledi.5-Mete Kalkavan: Öncelikle adaletli. Kaliteli yönetimi ve performansı da iyiydi.6-Arda Güler: Futbolun estetik yönünü hatırlattı ama daha da önemlisi bunu gençlere fazla yer vermeyen Fenerbahçe'de başardı.7-Berna Gözbaşı: Kayserispor'u ekonomik sıkıntıların ortasında rahat bir şekilde ligde tuttu.8-Ahmet Çalık'ın vefatı ve adının lige verilmesi...Stajyer teknik adam Nuri Şahin'in profesör gibi maçlar yönetip yükselişe geçmesi...A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na veda etmesi ve Dünya Kupası finallerine gidememek.9-G.Saray'da Patrick van Aanholt'un 27. haftada Çaykur Rizespor'a attığı gol.F.Bahçe'de Rossi'nin 29. haftada Alanyaspor'a attığı aşırtma golü.Adana Demirspor'da Balotelli'nin 38. haftada Göztepe'ye attığı 5. gol.1-Trabzonspor: Ligin büyük bir bölümünde en iyi futbolu oynadılar. 9. haftada oturdukları liderlik koltuğundan hiç kalkmadılar.2-Abdullah Avcı: Sezon başında nokta transferler yaptı. Antrenör takımı yarattı.Tecrübeli oyuncuları mükemmel kullandı ve verim aldı. Oyunu bir oya gibi işledi.3-Kerem Aktürkoğlu: Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan G.Saray'da bir mücevher gibi parladı. Resmen G.Saray'ı tek başına sırtladı.4-Uğurcan Çakır: Tam bir kaptan gibi oynadı. Müthiş sorumluluk aldı. Sadece kalesinde başarılı olmadı, Trabzonspor'un düşüşte olduğu maçlarda yıldızlaştı.5-Halil Umut Meler: Hakem dünyasının yerle bir olduğu dönemde yönetimiyle büyük alkış aldı.6-Arda Güler: Geleceğin yıldızı olacağını gösterdi. Altyapıdan yıllarca oyuncu oynatmayan F.Bahçe'de bir yıldız gibi parladı. Önü çok açık. Karakter olarak da bozulmayacak bir terbiye almış.7-Ahmet Ağaoğlu: Göreve geldiği günden bu yana her şeyi planladığı gibi yaptı.Verdiği sözlerin arkasında durdu, Abdullah Avcı'nın isteklerini karşıladı, futbolcu ödemelerini hiç aksatmadı, yönetimiyle şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.8-TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesi…MHK'nin başta Cüneyt Çakır olmak üzere birçok hakeme sebep açıklamadan görevden el çektirmesi...G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın seçimi kazandığı Fatih Terim ile yolları ayırması.9-G.Saray'da Patrick van Aanholt'un 27. haftada Çaykur Rizespor'a attığı gol…Adana Demirspor'da Balotelli'nin 37. haftada G.Saray'a attığı frikik golü…Gaziantep FK'da Figueiredo'nun 16. haftada Fenerbahçe'ye orta sahadan attığı gol.BÜLENT TİMURLENK1-Trabzonspor: Şampiyonluk yarışında arkasına fazla bakmadan ipi göğüslediler.2-Abdullah Avcı: Bütün sezon ekibiyle hiç tempoyu düşürmeden çalıştı ve ağır sakatlıklara rağmen şampiyonluğu tapuladı.3- Nwakaeme: Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta attığı goller ve asistleriyle çok büyük katkı sağladı.4-Uğurcan Çakır: Şampiyon Trabzonspor'un kalesinde, defans göbeğindekilerin uzun süreli sakatlıkları ve sol bek sancısına rağmen büyük kaleci olduğunu ispat etti.5-Haftalık performansları bir dip bir tavan yaptığından, sezon içinde haftanın hakemi sorusuna yanıt bulamadığımdan tüm sezon için de yanıtım; hiçbirisi.6- Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Arda Güler... Bu oyuncular performanslarıyla gelecek adına büyük umut verdiler.7-Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon Trabzonspor'un başkanı, sezonun uzak ara en iyisi.8-38 yıl sonra gelen şampiyonluğu Trabzonspor'un muhteşem organizasyonlarla kutlayıp tüm dünyaya haber olması.Üç yıllık proje diye yola çıkılan Fatih Terim'in görevine son verilmesi ve koltuğunu kaybeden Burak Elmas'ın icraatları.MHK başkanının sezonun ikinci yarısında 13 hakemle yollarını ayırma kararının yarattığı kaos.9-Sezonun en güzel golü son haftada geldi. Adana Demirspor'da Balotelli'nin rakibi hipnoz eden ayak oyunları ve ardından rabona vuruşuyla işi bitirişi.