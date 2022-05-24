Emre Belözoğlu, Fenerbahçe hayalini açıkladı! Arda Güler için övgü dolu sözler...

"VOLEYBOL VE BASKETBOLDA DAHA BAŞARILI ÜLKEYİZ, ALTINDA EĞİTİM YATIYOR"

Türk Milli Takımı hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Belözoğlu, "Milli takımımızın başarılı olduğu dönemleri hep birlikte yaşadık. Gerçekçi olmak lazım. Voleybolda, basketbolda çok daha başarılı bir ülkeyiz. Bunun da altında eğitim ve altyapı yatıyor. Bu branşlardaki yönetici profillerinin de değeri ve önemi var. Kulüp anlamındaki başarılarında da federasyonların payı var. Türk futbolunun da ah vah halinde olduğunu düşünmüyorum. Değişeceğiz, gelişeceğiz. Gerçekten liyakati olan insanlar, görevlere geldikçe Türkiye'deki futbol seviyesinin de git gide yükseleceğine ve Avrupa'da kulüplerle yarışabilecek, kupalar getirebilecek, ülkemizdeki bu gençleri sevindirebilecek süreçleri yaşayabileceğimize inanıyorum" dedi.

Söyleşiye katılan gençlerin sorularını da yanıtlayan Emre, takımın en komiği ile ilgili, "Takımda en komik Deniz Türüç geliyor. Bazı natürel hareketleri var, takımın neşe kaynağı" dedi. Bu sezon takımda en verim aldığı mevki ile ilgili de konuşan Emre, "Merkez orta sahada oynayan arkadaşlarımız, ben de o mevkide oynadığım için daha eğitmenlik yaptığımı düşünüyorum. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yaptı. Bir takımın merkez orta sahası çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.