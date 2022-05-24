Ferdi ve Tiago A Milli Takım’da

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maçın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un, Faroe Adaları(4 Haziran), Litvanya ( 7Haziran), Lüksembug (11Haziran) ve Litvanya (14Haziran) ile yapılacak karşılaşmalar için davet ettiği futbolcular, sosyal medyada gündeme oturdu. Özellikle İrfan Can Kahveci, MertHakan Yandaş, Emre Mor,Serdar Aziz, Yusuf Yazıcıve Abdülkadir Ömür'ün çağrılmaması tartışıldı. TercihiniAy-Yıldız'dan yana kullanan F.BahçeliFerdi Kadıoğlu, bonservisi Watford'daolan Tiago Çukur, Rennes'den DoğanAlemdar, Leuven'den Cenk Özkaçar veKasımpaşa'dan Eren Elmalı ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. İşte kadro: KALECİ: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes). DEFANS: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (Leuven), Çağlar Söyüncü (L.City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (K.Paşa), Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş). ORTA SAHA VE FORVET: Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (G.Saray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Antalya), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (F.Bahçe), Tiago Çukur (Watford), Umut Bozok (Kasımpaşa).
Kimdir?
A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Tiago Çukur'un bonservisi İngiliz ekibi Watford'da. Ancak İngiltere 1. Lig ekibi Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki forvet, sezonu 21 lig maçında 1 golle tamamladı