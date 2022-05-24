Ferdi ve Tiago A Milli Takım’da

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maçın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un,ile yapılacak karşılaşmalar için davet ettiği futbolcular, sosyal medyada gündeme oturdu. Özellikleçağrılmaması tartışıldı.ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. İşte kadro:Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes).Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (Leuven), Çağlar Söyüncü (L.City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (K.Paşa), Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (G.Saray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Antalya), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (F.Bahçe), Tiago Çukur (Watford), Umut Bozok (Kasımpaşa).A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Tiago Çukur'un bonservisi İngiliz ekibi Watford'da. Ancak İngiltere 1. Lig ekibi Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki forvet, sezonu 21 lig maçında 1 golle tamamladı