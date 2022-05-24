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Giriş Tarihi: 24.5.2022

Ferdi ve Tiago A Milli Takım’da

Ferdi ve Tiago A Milli Takım’da
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maçın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un, Faroe Adaları (4 Haziran), Litvanya ( 7 Haziran), Lüksembug (11 Haziran) ve Litvanya (14 Haziran) ile yapılacak karşılaşmalar için davet ettiği futbolcular, sosyal medyada gündeme oturdu. Özellikle İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Serdar Aziz, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün çağrılmaması tartışıldı. Tercihini Ay-Yıldız'dan yana kullanan F.Bahçeli Ferdi Kadıoğlu, bonservisi Watford'da olan Tiago Çukur, Rennes'den Doğan Alemdar, Leuven'den Cenk Özkaçar ve Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. İşte kadro:
KALECİ: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes).
DEFANS: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (Leuven), Çağlar Söyüncü (L.City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (K.Paşa), Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).
ORTA SAHA VE FORVET: Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (G.Saray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Antalya), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (F.Bahçe), Tiago Çukur (Watford), Umut Bozok (Kasımpaşa).

Kimdir?
A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Tiago Çukur'un bonservisi İngiliz ekibi Watford'da. Ancak İngiltere 1. Lig ekibi Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki forvet, sezonu 21 lig maçında 1 golle tamamladı

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Ferdi ve Tiago A Milli Takım’da
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