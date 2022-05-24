Gönlüm Ada’da

Şampiyonluk kupasını kaldıran Uğurcan Çakır, Premier Lig serüvenine başlamak istediğini söyledi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki file bekçisi, çok zorlu bir sezonun ardından Başakşehir maçı ile sezonu noktaladıklarını belirterek, bu maçısözleriyle anlattı. Daha önce de altını çizdiği gibi Avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini vurgulayan milli eldiven şöyle devam etti: "Mantıklı teklifler olursa kulüp de ben de değerlendireceğiz.Zaman gösterecek. Şimdi zaten milli takım var. Buradan 2-3 gün sonra zaten milli takıma gideceğim.