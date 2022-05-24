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Giriş Tarihi: 24.5.2022

Gönlüm Ada’da

Gönlüm Ada’da

“Mantıklı teklifler gelirse kulüp de ben de değerlendireceğiz. Avrupa’ya gitmeyi istiyorum. Gönlümden İngiltere Premier Lig geçiyor ama zaman gösterecek. Hayırlısı olsun inşallah”

Şampiyonluk kupasını kaldıran Uğurcan Çakır, Premier Lig serüvenine başlamak istediğini söyledi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki file bekçisi, çok zorlu bir sezonun ardından Başakşehir maçı ile sezonu noktaladıklarını belirterek, bu maçı 'bitse de gitsek' sözleriyle anlattı. Daha önce de altını çizdiği gibi Avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini vurgulayan milli eldiven şöyle devam etti: "Mantıklı teklifler olursa kulüp de ben de değerlendireceğiz. Avrupa'ya tabii ki gitmek istiyorum ama hem bana hem kulübe uygun teklifler gelmesi gerekiyor. Zaman gösterecek. Şimdi zaten milli takım var. Buradan 2-3 gün sonra zaten milli takıma gideceğim. Hayırlısı olsun inşallah. Gönlümden İngiltere Premier Lig geçiyor ama z

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Gönlüm Ada’da
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