Gönlüm Ada’da

“Mantıklı teklifler gelirse kulüp de ben de değerlendireceğiz. Avrupa’ya gitmeyi istiyorum. Gönlümden İngiltere Premier Lig geçiyor ama zaman gösterecek. Hayırlısı olsun inşallah”
Şampiyonluk kupasını kaldıran Uğurcan Çakır, Premier Lig serüvenine başlamak istediğini söyledi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki file bekçisi, çok zorlu bir sezonun ardından Başakşehir maçı ile sezonu noktaladıklarını belirterek, bu maçı 'bitse de gitsek' sözleriyle anlattı. Daha önce de altını çizdiği gibi Avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini vurgulayan milli eldiven şöyle devam etti: "Mantıklı teklifler olursa kulüp de ben de değerlendireceğiz. Avrupa'ya tabii ki gitmek istiyorumama hem bana hemkulübe uygun teklifler gelmesigerekiyor. Zaman gösterecek. Şimdi zaten milli takım var. Buradan 2-3 gün sonra zaten milli takıma gideceğim. Hayırlısı olsuninşallah. Gönlümdenİngiltere Premier Liggeçiyor ama z