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Giriş Tarihi: 24.5.2022

Karagümrük’ten Emre Mor tepkisi

Karagümrük’ten Emre Mor tepkisi
FATIH Karagümrük Kulübü, futbolcuları Emre Mor'un A Milli Takım'a davet edilmemesine sitem etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Sn. Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir" denildi. A Spor'a konuşan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da "Emre Mor, Türk pasaportu taşıyan en formda ve en iyi oyuncu. Kuntz'un verdiği bu karara saygı duyulamaz" dedi. 24 yaşındaki Emre bu sezon Karagümrük'te 29 resmi maça çıkıp 6 gol, 4 asist kaydetmişti

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Karagümrük’ten Emre Mor tepkisi
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