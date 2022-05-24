Karagümrük’ten Emre Mor tepkisi

FATIH Karagümrük Kulübü, futbolcularıEmre Mor'un A Milli Takım'a davetedilmemesine sitem etti. Kulübün sosyalmedya hesabından yapılan açıklamada,"Ne yazık ki Sn. Stefan Kuntz, futboldakihaksızlık oyununun bir parçası olmuştur.Emre Mor'u Milli Takım'a almayananlayış, bu milletin temsilcisi olamaz.Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir"denildi. A Spor'a konuşan KaragümrükBaşkanı Süleyman Hurma da "Emre Mor,Türk pasaportu taşıyan en formda veen iyi oyuncu. Kuntz'un verdiği bu kararasaygı duyulamaz" dedi. 24 yaşındakiEmre bu sezon Karagümrük'te 29 resmimaça çıkıp 6 gol, 4 asist kaydetmişti