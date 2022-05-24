Satış olmazsa zam alacak

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna 11 Haziran'daki kongrede göreve gelecek yeni yönetim karar verecek. Kriz ortamından rahatsız olan genç futbolcuİki başkan adayının da Kerem için planı aynı.Teklifler 10'un altında kalırsa Kerem satılmayacak. AncakTakımın en iyisi olduğu sezondaYeni sezon için garanti parası 8 milyon TL olan sarı-kırmızılı oyuncu kalırsa yüzde 100'e yakın zam yapılacak ve maaş rahatsızlığı giderilecek.FATIH Terim'i Aralık 2017'de Galatasaray'a getiren isim olan eski başkan Dursun Özbek'in kulislerde yine İmparator'la çalışabileceği konuşuluyor. Ancak Özbek'in birleştiği başkan adayı Metin Öztürk'ün hoca konusunda tavrı net. Ekibiyle birlikte Özbek'in listesine dahil olan Öztürk, Galatasaray'ın başında Okan Buruk'u görmek istiyor.Okan Buruk da kendisini Galatasaray'ı çalıştırmaya hazır hissettiğini açıklamıştı.LİGİ 13. bitiren G.Saray'da Başkan Elmas ve teknik direktör Torrent'in uğur denemeleri başarısızlığı önleyemedi. Elmas'ın sezon içinde statta gezindiği için sahiplendiği ve Simba ismini verdiği kedi gönderildi. Torrent ise her maçta suyunu hareket alanını kısıtlayan çizginin sağ üst köşesine koydu. Ama İspanyol hoca döneminde -2 averaja düşüldü.GALATASARAY'IN genç oyuncuları değere bindi. Sezonu pilot takım Niğde Anadolu'da tamamlayan Eren Aydın, kısa sürede 7 gol ve 3 asiste imza atarak Spor Toto 1. Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Bandırmaspor başta olmak üzere birçok takım, 19 yaşındaki sarı-kırmızılı forveti transfer listesine aldı.