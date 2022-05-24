Satış olmazsa zam alacak

Kariyeri için Avrupa’ya gitmek isteyen genç yıldızın kaderi kongreden sonra belli olacak. Yeni yönetim 15 milyon Euro bandında bir teklif gelmezse, Kerem’in 8 milyon TL’lik ücretine zam yapıp, devam edecek
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna 11 Haziran'daki kongrede göreve gelecek yeni yönetim karar verecek. Kriz ortamından rahatsız olan genç futbolcu, kariyeriadına Avrupa'ya gitmek istiyor.Kerem'i en çok isteyenkulüp ise Lyon... İki başkan adayının da Kerem için planı aynı. 15milyon Euro civarında tekliflerdeğerlendirilecek ve Kerem'insatışıyla yaz transfer bütçesiçıkacak. Teklifler 10'un altında kalırsa Kerem satılmayacak. Ancak 23 yaşındaki yıldız futbolcu kalmasıhalinde ücretinde iyileştirme bekliyor. Takımın en iyisi olduğu sezonda 7 milyonTL alan Kerem'den tüm yabancılar dahafazla kazanıyor. Yeni sezon için garanti parası 8 milyon TL olan sarı-kırmızılı oyuncu kalırsa yüzde 100'e yakın zam yapılacak ve maaş rahatsızlığı giderilecek.
ÖZBEK'TEN BURUK'A ONAY
FATIH Terim'i Aralık 2017'de Galatasaray'a getiren isim olan eski başkan Dursun Özbek'in kulislerde yine İmparator'la çalışabileceği konuşuluyor. Ancak Özbek'in birleştiği başkan adayı Metin Öztürk'ün hoca konusunda tavrı net. Ekibiyle birlikte Özbek'in listesine dahil olan Öztürk, Galatasaray'ın başında Okan Buruk'u görmek istiyor. 48 yaşındakiçalıştırıcıya Dursun Özbek'inde sıcak baktığı öğrenildi. Okan Buruk da kendisini Galatasaray'ı çalıştırmaya hazır hissettiğini açıklamıştı.
TOTEMLERİN SONU LİGDE 13'ÜNCÜ SIRA!
LİGİ 13. bitiren G.Saray'da Başkan Elmas ve teknik direktör Torrent'in uğur denemeleri başarısızlığı önleyemedi. Elmas'ın sezon içinde statta gezindiği için sahiplendiği ve Simba ismini verdiği kedi gönderildi. Torrent ise her maçta suyunu hareket alanını kısıtlayan çizginin sağ üst köşesine koydu. Ama İspanyol hoca döneminde -2 averaja düşüldü.
1. LİG KULÜPLERİ EREN AYDIN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ
GALATASARAY'IN genç oyuncuları değere bindi. Sezonu pilot takım Niğde Anadolu'da tamamlayan Eren Aydın, kısa sürede 7 gol ve 3 asiste imza atarak Spor Toto 1. Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Bandırmaspor başta olmak üzere birçok takım, 19 yaşındaki sarı-kırmızılı forveti transfer listesine aldı.