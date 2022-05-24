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Giriş Tarihi: 24.5.2022

U17’ler Avrupa’ya erken veda etti

U17’ler Avrupa’ya erken veda etti
TÜRKİYE U17 Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu son maçında Belçika'ya 3-1 yenildi. Tel Aviv'de Ness Ziona Municipal'de oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimizin golünü 76'ncı dakikada Can Yılmaz Uzun atarken, Belçika'nın gollerini 62'de penaltıdan Stanis Muzambo, 72'de Jorne Spileers ve 77'de Mika Godts kaydetti. Grubun diğer maçında İspanya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından İspanya ve Sırbistan bir üst tura yükselirken; Türkiye, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayıp havlu attı.

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U17’ler Avrupa’ya erken veda etti
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