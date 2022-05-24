Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni patron Jorge Jesus
Giriş Tarihi: 24.5.2022

Yeni patron Jorge Jesus

Yeni patron Jorge Jesus

“İsmail hocaya teşekkür ediyoruz. Çalışacağımız iki hoca var; biri İsmail Kartal, diğeri Jesus. Ancak sezon ortasında takım almak başka, sezon başında üç kulvarda yarışmak başka. Jesus 2.5 aydır takımı izliyor”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de katıldığı programda, Portekiz basınının 1+1 yıllık anlaşma yaptığını duyurduğu Jorge Jesus için önemli ipuçları verdi. Koç şunları söyledi: "İsmail hoca göreve kayıtsız şartsız geldi. Kendisine üst seviyede yabancı bir hoca arayışımız olduğunu söyledik. Onun sayesinde camia kenetlendi. Takım ruhunu inşa etti. Ona şapka çıkarmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Kendisine, ekibine sonsuz teşekkürler sunuyorum. Bazen gönlünüz bir şey der, mantığınız başka bir şey der. Ancak sezon ortasında takım almak başka, sezon başında üç kulvarda birden yarışmak başka bir şey.. Çalışabileceğimiz iki tane hoca var; biri İsmail hoca, diğeri Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız mutsuz olacak. Jesus iki buçuk aydır takımı izliyor."

MESUT ÖZİL'LE KONUŞACAĞIM
"Haftaya pazartesi günü yeni hocamızı açıklayacağız. Sezon başının çok öncesinde yeni hocamız netleşmiş olacak." Bu sözleriyle F.Bahçe'nin yeni hocasının Jesus olacağını işaret eden Koç şöyle devam etti: "Mesut Özil'in menajeriyle bugün (dün) konuştuk. Kendisiyle henüz görüşmedik. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Bu sene transferde Finansal Fair Play konusunda sıkıntımız olamayacak. Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
Son dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni harekat sinyali! Perşembe gününe işaret etti
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında son dakika: 19 şüpheliye 4 gün ek gözaltı kararı
Başkan Erdoğan'ın NATO çıkışı PKK'yı panikletti! Örgütün sözcüsü Norveç basınında yalvardı: Boyun eğmeyin
Son dakika | FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi: "Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra..."
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni patron Jorge Jesus
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA