Yeni patron Jorge Jesus

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de katıldığı programda, Portekiz basınının 1+1 yıllık anlaşma yaptığını duyurduğu Jorge Jesus için önemli ipuçları verdi. Koç şunları söyledi: "İsmail hoca göreve kayıtsız şartsız geldi. Kendisine üst seviyede yabancı bir hoca arayışımız olduğunu söyledik. Onun sayesinde camia kenetlendi.Kendisine, ekibine sonsuz teşekkürler sunuyorum.Ancak sezon ortasında takım almak başka, sezon başında üç kulvarda birden yarışmak başka bir şey.. Çalışabileceğimiz iki tane hoca var; biri İsmail hoca, diğeri Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız mutsuz olacak. Jesus iki buçuk aydır takımı izliyor.""Haftaya pazartesi günü yeni hocamızı açıklayacağız. Sezon başının çok öncesinde yeni hocamız netleşmiş olacak." Bu sözleriyle F.Bahçe'nin yeni hocasının Jesus olacağını işaret eden Koç şöyle devam etti:Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Bu sene transferde Finansal Fair Play konusunda sıkıntımız olamayacak. Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum."