Yeni rota Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe'deki görevi resmen sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'a sunacağı raporu hazırladı. Gelecek sezona dair fikir ve önerilerini istatistiklerle anlatan Kartal, raporda özellikleİşte Kartal'ın 4 maddede transfer raporu…İsmail Kartal,yeni sezonda mutlaka takımda tutulmasını vurguladı. Bununla tecrübeli ve yıldız bir santrforun transfer edilmesi gerektiğini de anlattı. Sörloth için çalışmalar hızlandı.rotasyonunun orta alanda çok iyi olduğunu yazan Kartal, bu oyunculardan farklı olarak kadroda tipik bir 6 numaranın bulunmasının hayli önemli olduğunu kaydetti.Kartal, Altay'ın sakatlanma ihtimaline karşılık ikinci kaleci,bir kanat oyuncusunun takviye edilmesinin doğru olacağını belirtti.İsmail Kartal'ın, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'in bek performanslarının altını çizerek bu bölgelere yapılacak takviyelerin, bu oyuncuların önünü kapatmamasına dikkat edilmesinin kritik olduğunu raporuna ekledi.G.SARAY'IN Brentford'dan 1 yıl için kiraladığı Halil, kontratının bitmesinin ardından İngiliz ekibine döndü. Bu sezon ligde 4 gol ve 1 asist ile oynayan 21 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2024 sezonu sonuna kadar kontratı bulunuyor.