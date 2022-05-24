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Giriş Tarihi: 24.5.2022

Yeni rota Halil Dervişoğlu

VOLKAN DEMİR
Yeni rota Halil Dervişoğlu

Serdar Dursun’un kalmasını isteyen Kartal daha iyi bir golcü alınması gerektiğini vurguladı. 6 numara, kaleci ve sol kanat içeren rapor sonrası Kanarya listesindeki yıldızlara yöneldi

Fenerbahçe'deki görevi resmen sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'a sunacağı raporu hazırladı. Gelecek sezona dair fikir ve önerilerini istatistiklerle anlatan Kartal, raporda özellikle santrfor, sol ön, 6 numara ve ikinci kaleci alınması yönünde görüş bildirdi. İşte Kartal'ın 4 maddede transfer raporu…

'SANTRFOR ALINMASI ŞART'
İsmail Kartal, Serdar Dursun'un yeni sezonda mutlaka takımda tutulmasını vurguladı. Bununla tecrübeli ve yıldız bir santrforun transfer edilmesi gerektiğini de anlattı. Sörloth için çalışmalar hızlandı.

TİPİK BİR 6 NUMARA GEREKİYOR
Crespo, Zajc, Mert ve Arda rotasyonunun orta alanda çok iyi olduğunu yazan Kartal, bu oyunculardan farklı olarak kadroda tipik bir 6 numaranın bulunmasının hayli önemli olduğunu kaydetti.

ALTAY'A YEDEK KALECI LAZIM
Kartal, Altay'ın sakatlanma ihtimaline karşılık ikinci kaleci, maça göre özellikle deplasmanlarda skor değiştirebilecek bir kanat oyuncusunun takviye edilmesinin doğru olacağını belirtti.

FERDİ VE OSAYİ'YE DİKKAT EDİLSİN
İsmail Kartal'ın, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'in bek performanslarının altını çizerek bu bölgelere yapılacak takviyelerin, bu oyuncuların önünü kapatmamasına dikkat edilmesinin kritik olduğunu raporuna ekledi.

G.SARAY'A VEDA ETTİ
G.SARAY'IN Brentford'dan 1 yıl için kiraladığı Halil, kontratının bitmesinin ardından İngiliz ekibine döndü. Bu sezon ligde 4 gol ve 1 asist ile oynayan 21 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2024 sezonu sonuna kadar kontratı bulunuyor.

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Yeni rota Halil Dervişoğlu
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