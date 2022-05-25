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Giriş Tarihi: 25.5.2022

34 yıllık rekora ‘Demır’ kulaç

34 yıllık rekora ‘Demır’ kulaç

F.Bahçe’nin 14 yaşındaki yüzücüsü Demir Özdemir, 100 metre serbestte 34 yıllık rekoru tarihe gömdü

Kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin 14 yaşındaki sporcusu Demir Özdemir, 34 yıldan beri kırılamayan Türkiye rekorunu eline geçirdi. Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte havuza giren Özdemir, 53.04'lük derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Böylece Uğur Taner'e ait 34 yıllık Türkiye yüzme tarihinin en eski rekorunu da kırdı. Yüzmeye 8 yaşında Özel Sezin Okulları'nda başlayıp Fenerbahçe Kulübü'nde devam eden başarılı sporcu, 50 metre sırtüstünde de 27.76'lık derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Sarı-lacivertli kulüp, sporcusu Demir Özdemir'i ve antrenörü Tuncay Itri Vanlı'yı sosyal medya hesabından tebrik etti.

YILIN GOLÜ BERİSHA'DAN
F.BAHÇE'DE kötü bir sezon geçiren ve geleceği tartışılan Mergim Berisha, UEFA Avrupa Ligi'nde yılın en iyi golüne imza attı. Bu sezon turnuvada D Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederken Alman forvet, 29. dakikada Mert Hakan'ın asistini vole vuruşuyla ağlara gönderip skoru ilan etmişti. Bu jeneriklik gol, Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi.

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34 yıllık rekora ‘Demır’ kulaç
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