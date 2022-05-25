34 yıllık rekora ‘Demır’ kulaç

Kariyerindebirçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin 14 yaşındaki sporcusuMersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte havuza giren Özdemir, 53.04'lük derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Böylece Uğur Taner'e ait 34 yıllık Türkiye yüzme tarihinin en eski rekorunu da kırdı. Yüzmeye 8 yaşında Özel Sezin Okulları'nda başlayıp Fenerbahçe Kulübü'nde devam eden başarılı sporcu, 50 metre sırtüstünde de 27.76'lık derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.kötü bir sezon geçiren ve geleceği tartışılan Mergim Berisha, UEFA Avrupa Ligi'nde yılın en iyi golüne imza attı. Bu sezon turnuvada D Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler,skoru ilan etmişti. Bu jeneriklik gol, Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi.