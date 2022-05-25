Avrupa’da Türk rüzgarı! Enes Ünal, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu...

Avrupa liglerinde sezon tamamlanırken, lejyonerlerimiz de gösterdikleri performansla parmak ısırttı. Fransa'da forma giyen Cengiz Ünder, İspanya'da takımını tek başına sırtlayan Enes Ünal, İtalya'da oynayan Hakan Çalhanoğlu öne çıkan isimler olurken, yaptıkları katkılarla göğsümüzü bir kez daha kabarttı.

İşte Avrupa'da rüzgâr gibi esen lejyonerlerimizin yaptıkları:

BURAK YILMAZ 7 GOLLE VEDA ETTİ

Ligue 1'de Marsilya'da sezonu bitiren Cengiz Ünder, Fransızlar'ın gönlüne taht kurdu. 46 karşılaşmada 13 gol-5 asistlik performansıyla takımının lig ikinciliğine büyük katkı sağladı.

Fransa'da Lille formasıyla Burak Yılmaz da 40 karşılaşmada 7 gol atarken, 5 kez de arkadaşlarına servis yaparak takımına veda etti. Aynı kulüpteki milli sağ bek Zeki Çelik takımın vazgeçilmezi oldu ve 40 maçta 3 gol-3 asist yaptı. Sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da tamamlayan Lille'in oyuncusu Yusuf Yazıcı, 34 karşılaşmada 9 golle öne çıkarken, 3 de asist gerçekleştirdi.

HAKAN'DAN 21 GOLLÜK KATKI

İspanya La Liga'yı bu sezon kasıp kavuran Enes Ünal, Getafe'de kariyerinin en iyi sezonlarından birine imza attı. 25 yaşındaki forvet, 37 maçta 16 gol-1 asist yaparak krallık yarışını 3. sırada tamamladı. İtalya'da şampiyonluğu kaçıran Hakan Çalhanoğlu, İnter'de 46 müsabakada forma giyerken 8 gol-13 asistle oynayıp Çizme'nin en iyileri arasında yerini aldı.