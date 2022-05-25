Berke Özer, Fenerbahçe’ye veda etti!

Sosyal medya hesaplarından veda açıklaması yayımlayan 22 yaşındaki file bekçisi, "Kahramanlarımın forma giydiği, genç yaşta bir taraftarı olarak kapısından adım attığım kulübümden, Fenerbahçe'mden ayrılıyorum. Duygularım karmakarışık. Ne anlatsam, ne söylesem eksik olacak. Kendimi bildim bileli renklerini her gördüğümde kalbimi titreten, 4 yıldır ise büyük bir gurur ile sırtımda formasını, kalbimde armasını taşıdığım çocukluk aşkımdan ayrılmak benim için gerçekten zor. Ancak biliyorum ki o kapı bana her zaman ardına kadar açık." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulübe en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Berke Özer, "Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. Sevgili ailem, Fenerbahçe'me belki saha içinden artık destek olamayacağım ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe'nin bir parçası, bir taraftarı olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman en derinden yaşamaya devam edeceğim. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, tüm kulüp personeline ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada ise Berke'nin paylaşımı alıntılanarak, "Bu forma ona hizmet edenleri unutmaz. Yolun açık olsun, başarılar seninle olsun Berke Özer." denildi.
Berke Özer, 2018-2019 sezonu başında Altınordu'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de toplam 20 maça çıktı. 22 yaşındaki kaleci, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarda Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti.