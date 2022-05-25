Berke Özer, Fenerbahçe’ye veda etti!

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada ise Berke'nin paylaşımı alıntılanarak, "Bu forma ona hizmet edenleri unutmaz. Yolun açık olsun, başarılar seninle olsun Berke Özer." denildi.

Berke Özer, 2018-2019 sezonu başında Altınordu'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de toplam 20 maça çıktı. 22 yaşındaki kaleci, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarda Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti.