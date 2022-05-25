Bütçe nefes aldı!

Sarı-kırmızılılarda kontratları sona eren isimlerin ardından maaş bütçesi 20 milyon Euro seviyesine kadar geriledi
Arda Turan, Feghouli, Babel, Pulgar, Pena, Fatih Öztürk, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya ile yollarını ayıran G.Saray'ın maaş bütçesinde 8.5 milyon Euro tasarruf sağlandı. 2022- 23 sezonu öncesi altyapıdaki gençler dışında sözleşmeli26 futbolcuya sahip kulübün, yabancılarına 15.1 milyon Euro, yerlilerine 74.3 milyonTL garanti ücret yükü bulunuyor. Futbolcuların maliyeti yıllar sonra 20 milyon Euro'ya inerken, buna teknik heyet ve personel maaşı, maç başı primler, puan bonusları, vergi ve tesis-deplasman masrafı eklenecek. 11Haziran'da seçilecek yeniyönetim, A Takım bütçesini40 milyon Euro seviyesindetutmaya çalışacak.
DİVAN'DA SON SÖZ ADAYLARIN GALATASARAY'IN Mayıs ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'nde 13.30'da gerçekleşecek. 11 Haziran'daki seçim öncesi başkan adaylıkları kesinlik kazanan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na üyelere konuşma yapmaları için söz verilecek. İki aday da Divan'daekiplerini tanıtacak, projelerini anlatacak.
6 İSME 'TAKIM BULUN' TALİMATI
Bu sezonu kiralık başka kulüplerde tamamlayan Jesse Sekidika, Valentine Ozornwafor, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir yine kadroda düşünülmüyor. Diagne'ye menajeri kulüp arıyor.