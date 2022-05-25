Bütçe nefes aldı!

Arda Turan, Feghouli, Babel, Pulgar, Pena, Fatih Öztürk, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya ile yollarını ayıran G.Saray'ın maaş bütçesinde 8.5 milyon Euro tasarruf sağlandı. 2022- 23 sezonu öncesi altyapıdaki gençler dışındakulübün, yabancılarına 15.1 milyon Euro, yerlilerinegaranti ücret yükü bulunuyor. Futbolcuların maliyeti yıllar sonra 20 milyon Euro'ya inerken, buna teknik heyet ve personel maaşı, maç başı primler, puan bonusları, vergi ve tesis-deplasman masrafı eklenecek.Mayıs ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'nde 13.30'da gerçekleşecek. 11 Haziran'daki seçim öncesi başkan adaylıkları kesinlik kazanan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na üyelere konuşma yapmaları için söz verilecek.Bu sezonu kiralık başka kulüplerde tamamlayan Jesse Sekidika, Valentine Ozornwafor, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir yine kadroda düşünülmüyor. Diagne'ye menajeri kulüp arıyor.