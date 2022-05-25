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Giriş Tarihi: 25.5.2022

Bütçe nefes aldı!

Bütçe nefes aldı!

Sarı-kırmızılılarda kontratları sona eren isimlerin ardından maaş bütçesi 20 milyon Euro seviyesine kadar geriledi

Arda Turan, Feghouli, Babel, Pulgar, Pena, Fatih Öztürk, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya ile yollarını ayıran G.Saray'ın maaş bütçesinde 8.5 milyon Euro tasarruf sağlandı. 2022- 23 sezonu öncesi altyapıdaki gençler dışında sözleşmeli 26 futbolcuya sahip kulübün, yabancılarına 15.1 milyon Euro, yerlilerine 74.3 milyon TL garanti ücret yükü bulunuyor. Futbolcuların maliyeti yıllar sonra 20 milyon Euro'ya inerken, buna teknik heyet ve personel maaşı, maç başı primler, puan bonusları, vergi ve tesis-deplasman masrafı eklenecek. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim, A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışacak.

DİVAN'DA SON SÖZ ADAYLARIN
GALATASARAY'IN Mayıs ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'nde 13.30'da gerçekleşecek. 11 Haziran'daki seçim öncesi başkan adaylıkları kesinlik kazanan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na üyelere konuşma yapmaları için söz verilecek. İki aday da Divan'da ekiplerini tanıtacak, projelerini anlatacak.

6 İSME 'TAKIM BULUN' TALİMATI
Bu sezonu kiralık başka kulüplerde tamamlayan Jesse Sekidika, Valentine Ozornwafor, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir yine kadroda düşünülmüyor. Diagne'ye menajeri kulüp arıyor.

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Bütçe nefes aldı!
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