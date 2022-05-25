Galatasaray’dan ayrılacak olan Arda Turan’dan duygusal sözler! Teknik direktörlük sorusuna yanıt verdi...

Galatasaray taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Arda, "Beraber yaşadıklarımız için, beni bütün yolculuğumda destekledikleri için sonsuz teşekkür ederim. Hepsine hakkım helaldir. Sağ olsunlar beni hep tribünlerde desteklediler. Biliyorum ki kızdıkları zaman da beni çok sevdiklerindendi. Açıkçası muhteşem günler yaşadık. Seslerinin dolu dolu geldiği, en özel oyunculardan biri olduğumu biliyorum. Çünkü hep bunu hissetmişimdir. Onlarla her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.