Mert Hakan Yandaş’tan milli sitem: F.Bahçe’yi mi bırakayım!

“Türk oyuncular arasında asist kralıyım (9). Yine de bana davet yapılmıyor. Benim yerime zirve yarışında aylardır olmayan takımların oyuncuları tercih ediliyor”
Fenerbahçe'de Mert HakanYandaş ve İrfan CanKahveci'nin, A MilliTakım aday kadrosunda yeralmaması hem yönetimin hemteknik heyetin tepkisini çekti.Son ayların en formda isimleriolmasına rağmen aday kadrodaolmamaları iki oyuncununda moralini bozdu. Mert HakanYandaş'ın, tepkisini "Bireyselolarak son aylarda ligin enformda oyuncularındanbiriyim. Türkoyuncular arasında asistkralıyım (9). Yine de tercihedilmiyorum. Benim yerimezirve yarışında aylardırolmayan takımların oyuncularıtercih ediliyor" diye gösterdiğiöğrenildi.
GİYDİKLERİ FORMAYI ÇIKARSINLAR
Yıldız futbolcunun "Aday kadroyagidebilmem için daha ne yapmamlazım bilemiyorum... A MilliTakım'a seçilmem için Fenerbahçe'denayrılmam mı gerekiyor?Seçilmeme kararına 'Fenerbahçeliolmam' dışında başka bir sebepbulamıyorum, varsa bunu banabiri açıklasın. Futbolu, futboldangelmiş insanların yönetmesiniistiyoruz. Ama onlar dageçmişte giydikleri formaları birtürlü çıkaramıyorlar" ifadelerinikullandığı kaydedildi.