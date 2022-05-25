Milan’a kötü haber! Zlatan Ibrahimovic, 7-8 ay yok

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, 40 yaşındaki golcüsünün sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı. Milan'dan yapılan açıklamada, İbrahimovic'in önceden planlandığı üzere, bu sabah Fransa'nın Lyon kentinde sol dizinden bir operasyon geçirdiği belirtildi.