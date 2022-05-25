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Giriş Tarihi: 25.5.2022 19:09 Son Güncelleme: 25.5.2022 19:09

Milan'a kötü haber! Zlatan Ibrahimovic, 7-8 ay yok

AA
Milan’a kötü haber! Zlatan Ibrahimovic, 7-8 ay yok

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic'in sol dizinden bir operasyon geçirdiği ve yeşil sahalardan 7-8 ay uzak kalacağı açıklandı.

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, 40 yaşındaki golcüsünün sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı. Milan'dan yapılan açıklamada, İbrahimovic'in önceden planlandığı üzere, bu sabah Fransa'nın Lyon kentinde sol dizinden bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Söz konusu operasyonla İbrahimovic'te, artroskopi altında lateral güçlendirme ve menisküs tamiri yoluyla ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılarak eklem dengesizliğinin kesin olarak çözülmesinin amaçlandığı kaydedildi. Kırmızı-siyahlı kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini ve İbrahimovic'in iyileşmesinin tahmini olarak 7-8 ay süreceğini bildirdi.

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Milan'a kötü haber! Zlatan Ibrahimovic, 7-8 ay yok
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