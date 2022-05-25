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Giriş Tarihi: 25.5.2022 18:17 Son Güncelleme: 25.5.2022 18:18

Mohamed Salah Liverpool'da kalacak mı? Kararını verdi...

AA
Mohamed Salah Liverpool’da kalacak mı? Kararını verdi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, gelecek sezon takımda kalacağını söyledi.

Liverpool ile Real Madrid arasında 28 Mart Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi basın toplantısı düzenleyen Mısırlı futbolcu, gelecek sezon Liverpool'dan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Salah, "Şu an sadece final maçına odaklandım. Ancak gelecek sezon Liverpool'da forma giyeceğimden eminim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde 23 golle üçüncü kez krallık yarışını zirvede tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu, Real Madrid karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim için kritik bir hafta. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyorum. Kupayı, kaptanımız Jordan Henderson'ın elinde görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Henderson ise morallerinin iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta iyi antrenman yaptık. Hafta sonu için şimdiden heyecanlıyız. Lig şampiyonluğu için elimizden geleni yaptık ama olmadı. Bizim için zor oldu ama takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu sezon şimdiden iki kupa kazandık ve bir tanesine daha ulaşmak için büyük bir şansa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Liverpool, Manchester City'nin son maçını kazanmasıyla ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Liverpool, bu sezon İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nda ise mutlu sona ulaşmıştı.

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Mohamed Salah Liverpool'da kalacak mı? Kararını verdi...
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