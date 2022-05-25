Mohamed Salah Liverpool’da kalacak mı? Kararını verdi...

Toplantıda söz alan Henderson ise morallerinin iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta iyi antrenman yaptık. Hafta sonu için şimdiden heyecanlıyız. Lig şampiyonluğu için elimizden geleni yaptık ama olmadı. Bizim için zor oldu ama takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu sezon şimdiden iki kupa kazandık ve bir tanesine daha ulaşmak için büyük bir şansa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.