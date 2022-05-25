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Giriş Tarihi: 25.5.2022 12:35 Son Güncelleme: 25.5.2022 12:38

PSG'de kadınlara uygunsuz hareket iddiası! Antrenör Didier Olle-Nicoll uzaklaştırıldı...

PSG’de kadınlara uygunsuz hareket iddiası! Antrenör Didier Olle-Nicoll uzaklaştırıldı...

PSG Kadın Takımı Antrenörü Didier Olle-Nicoll, kulüpteki kadınlara uygunsuz eylemleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldı. İşte tüm detaylar...

Fransız ekibi, ortaya atılan iddialardan dolayı acil bir şekilde aksiyon almaktan çekinmedi.

Kulüp, salı günü yaptığı açıklamada, Paris Saint-Germain Kadın Takımı Teknik Direktörü Didier Olle-Nicolle'un takım üyelerine yönelik "uygunsuz eylemler" nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana görevde olan Olle-Nicolle, "Paris Saint-Germain'in sportif ve insani değerleriyle bağdaşmayan" eylemlerle suçlanıyor.

Olle-Nicolle, Fransız ekibi tarafından bir iç soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevinin başın olamayacak.

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PSG'de kadınlara uygunsuz hareket iddiası! Antrenör Didier Olle-Nicoll uzaklaştırıldı...
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