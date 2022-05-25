Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğiz

Trabzonspor Kulübü Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı,'a özel açıklamalar yaptı. "Şampiyonluk bu şehre çok yakıştı" diyen Hancı şunları söyledi:En küçük bir olumsuzluk dahi olmadan tüm dünyaya şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini gösterdik.Önemli bir başarı aldık.O yüzden çalışmalara başladık.Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz.Önümüzdeki sezon daha zor olacak. Rakiplerimiz bizi daha fazla dikkate alacak ve bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için daha fazla çaba göstereceklerdir.Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi.Trabzonspor'a siyaset üstü yaklaşımı da sadece bir futbolsever olduğunun, bu renklere ne kadar aşık olduğunun göstergesi.Kulübün önümüzdeki sezon oluşturacağı mali tabloyu dengelemek ve iyi takım kurabilme açısından anıt projesini başlattık.1 milyon TL bağış yapılarak katılım sağlanıyor.