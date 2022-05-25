Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğiz
Giriş Tarihi: 25.5.2022

Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğiz

YUNUS EMRE SEL
Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğiz

SABAH SPOR’a konuşan Trabzonsporlu yönetici Şemsetdin Hancı, Devler Arenası’nda önemli başarılara imza atacaklarını söyledi

Trabzonspor Kulübü Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, SABAH SPOR'a özel açıklamalar yaptı. "Şampiyonluk bu şehre çok yakıştı" diyen Hancı şunları söyledi:
En küçük bir olumsuzluk dahi olmadan tüm dünyaya şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini gösterdik.
Önemli bir başarı aldık. Ama daha da iyisini başarabiliriz. O yüzden çalışmalara başladık.
Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğiyle birlikte Trabzonspor'un büyük başarılara imza atacağını hayal ediyorum.
Önümüzdeki sezon daha zor olacak. Rakiplerimiz bizi daha fazla dikkate alacak ve bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için daha fazla çaba göstereceklerdir.

ÜLKE FUTBOLU ALBAYRAK'A BORÇLU

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi. Ne kadar teşekkür etsek az. Kendisine ülke futbolu çok şey borçlu. Trabzonspor'a siyaset üstü yaklaşımı da sadece bir futbolsever olduğunun, bu renklere ne kadar aşık olduğunun göstergesi.

ANIT PROJESİ KULÜP İÇİN ÖNEMLİ

Kulübün önümüzdeki sezon oluşturacağı mali tabloyu dengelemek ve iyi takım kurabilme açısından anıt projesini başlattık. Sekizinci şampiyonluğumuzu simgeleyen bu kupa anıtının sadece sembolik değil maddi olarak da kulübümüzü güçlendirmesini istiyoruz. 1 milyon TL bağış yapılarak katılım sağlanıyor. Şu anlık güncel durumda oldukça iyi gidiyor. Projemize katkı bekliyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin trolleri mesaide! Kılıçdaroğlu paylaşımının altına gelen troller böyle ifşa oldu
Son dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler! 'Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor'
CHP'li İBB'den tepki çeken konser! Terörist başı Öcalan sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak
SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerin intikamı alınıyor! F-16'lar havalandı! Teröristler mağarada kıstırıldı...
ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 18'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan 5. operasyon sinyali: Suriye'ye yeni harekat hangi bölgelere olacak? Abdullah Ağar açıkladı!
Son dakika: Finlandiya ve İsveç'ten NATO itirafı
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Evde öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürüğü en çabuk ne keser? Yetişkinde ve çocuklarda en hızlı öksürük kesici
Muhalefetin anketçisinden skandal seçim önerisi: "Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA