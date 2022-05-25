Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğiz

Trabzonspor Kulübü Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, SABAHSPOR'a özel açıklamalar yaptı. "Şampiyonluk bu şehre çok yakıştı" diyen Hancı şunları söyledi:
En küçük bir olumsuzluk dahi olmadan tüm dünyaya şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini gösterdik.
Önemli bir başarı aldık. Amadaha da iyisini başarabiliriz. O yüzden çalışmalara başladık.
Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğiylebirlikte Trabzonspor'unbüyük başarılaraimza atacağınıhayal ediyorum.
Önümüzdeki sezon daha zor olacak. Rakiplerimiz bizi daha fazla dikkate alacak ve bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için daha fazla çaba göstereceklerdir.
ÜLKE FUTBOLU ALBAYRAK'A BORÇLU
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi. Ne kadar teşekkür etsekaz. Kendisine ülke futbolu çokşey borçlu. Trabzonspor'a siyaset üstü yaklaşımı da sadece bir futbolsever olduğunun, bu renklere ne kadar aşık olduğunun göstergesi.
ANIT PROJESİ KULÜP İÇİN ÖNEMLİ
Kulübün önümüzdeki sezon oluşturacağı mali tabloyu dengelemek ve iyi takım kurabilme açısından anıt projesini başlattık. Sekizincişampiyonluğumuzu simgeleyenbu kupa anıtının sadecesembolik değil maddi olarakda kulübümüzü güçlendirmesiniistiyoruz. 1 milyon TL bağış yapılarak katılım sağlanıyor. Şu anlık güncel durumdaoldukça iyi gidiyor.Projemize katkı bekliyoruz.