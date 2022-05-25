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Giriş Tarihi: 25.5.2022 08:18 Son Güncelleme: 25.5.2022 08:29

Son dakika: Mert Hakan Yandaş'tan A Milli Takım isyanı! Hamit Altıntop'a gönderme

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Mert Hakan Yandaş’tan A Milli Takım isyanı! Hamit Altıntop’a gönderme

Fenerbahçe'de A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmayan Mert Hakan Yandaş bu karara tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu, "Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar da geçmişte giydikleri formaları bir türlü çıkaramıyorlar" ifadelerini kullandığı kaydedildi" sözleriyle Hamit Altıntop'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, A Milli Takım aday kadrosunda yer almaması hem yönetimin hem teknik heyetin tepkisini çekti. Son ayların en formda isimleri olmasına rağmen aday kadroda olmamaları iki oyuncunun da moralini bozdu.

Mert Hakan Yandaş'ın, tepkisini "Bireysel olarak son aylarda ligin en formda oyuncularından biriyim. Türk oyuncular arasında asist kralıyım (9). Yine de tercih edilmiyorum. Benim yerime zirve yarışında aylardır olmayan takımların oyuncuları tercih ediliyor" diye gösterdiği öğrenildi.

"GİYDİKLERİ FORMAYI ÇIKARSINLAR!"
Yıldız futbolcunun "Aday kadroya gidebilmem için daha ne yapmam lazım bilemiyorum... A Milli Takım'a seçilmem için Fenerbahçe'den ayrılmam mı gerekiyor?

Seçilmeme kararına 'Fenerbahçeli olmam' dışında başka bir sebep bulamıyorum, varsa bunu bana biri açıklasın.

Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar da geçmişte giydikleri formaları bir türlü çıkaramıyorlar" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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Son dakika: Mert Hakan Yandaş'tan A Milli Takım isyanı! Hamit Altıntop'a gönderme
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