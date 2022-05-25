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Giriş Tarihi: 25.5.2022 16:02 Son Güncelleme: 25.5.2022 16:07

Son dakika: Nwakame ile anlaşma yok! Görüşmeden sonuç çıkmadı

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Nwakame ile anlaşma yok! Görüşmeden sonuç çıkmadı

Son dakika: Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da, kupanın mimarlarından Nwakaeme ile sözleşme krizi büyümeye devam ediyor. İşte tüm detaylar…

Şampiyon Trabzonspor'da Nwakaeme sorunu büyümeye devam ediyor. Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Karadeniz ekibi, takımın yıldız futbolcularından Anthony Nwakaeme'yle olan sözleşme aşamasında tıkanıklık yaşıyor.

EN YÜKSEK ÜCRETİ KABUL ETMEDİ

Trabzonspor iç transferde dün görüşme gerçekleştirilen Nwakaeme ile bir kez daha anlaşmaya varamadı. Taraflar arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda farklılıklar devam ediyor. Kulüp Nwakaeme'ye Hamsik'e verilen en yüksek ücreti önermişti.

Trabzonspor'un teklifi opsiyonlu olarak 2 yıl, Nwakaeme ise 3 yıllık kontrat istiyor. Ayrıca Bordo-Mavililer, Nijeryalı oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş + 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro bonus öneriyor. Nwakaeme'nin beklentisi ise daha yüksek.

4 YILLIK BİRLİKTELİK

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlıyor.

KUPANIN MİMARLARINDAN

Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a heykeli dikilen ve bu sezon ise Karadeniz ekibinde attığı 12 golle en parlak dönemini yaşayan Nijeryalı futbolcu, şampiyonluk

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