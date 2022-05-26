% 50 Sörloth

Jorge Jesus'a resmi sözleşmeyi imzalatıp teknik direktör konusunu kısa süre içinde çözecek olan Fenerbahçe Yönetimi, sonrasında hemen santrfor transferine dönecek.Yıllık ücret talebi alındıktan sonramesajı verildi. Leipzig Kulübü, Sörloth'tan bonservis beklentilerinin 12 milyon Euro olduğunu iletti. Fenerbahçe ise bu bedelin altından kalkamayacağı için alternatif bir plan hazırladı.teklifinde bulunacak.Bir kez daha kiralık olarak başka takıma gitmek istemeyenkaydedilirken, Leipzig cephesinin de oyuncunun bu tutumu nedeniyle teklife sıcak bakabileceği ifade edildi. Sörloth-Fenerbahçe hikâyesi biraz daha uzayacak gibi duruyor.