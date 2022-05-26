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Giriş Tarihi: 26.5.2022

% 50 Sörloth

VOLKAN DEMİR
% 50 Sörloth

Leipzig’in 12 milyon Euro’luk talebini yüksek bulan sarı-lacivertliler, yeni bir teklif sunacak: “Bonservisine 6 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay verelim, Sörloth bizde oynasın...”

Jorge Jesus'a resmi sözleşmeyi imzalatıp teknik direktör konusunu kısa süre içinde çözecek olan Fenerbahçe Yönetimi, sonrasında hemen santrfor transferine dönecek. Listenin ilk sırasında yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'ta Beşiktaş'ın geri adım atmasıyla eli rahatlayan sarı-lacivertliler, Norveçli'nin menajeri Wivestad ile İstanbul'da görüştü. Yıllık ücret talebi alındıktan sonra "Önce kulübüyle anlaşmamız gerek" mesajı verildi. Leipzig Kulübü, Sörloth'tan bonservis beklentilerinin 12 milyon Euro olduğunu iletti. Fenerbahçe ise bu bedelin altından kalkamayacağı için alternatif bir plan hazırladı. Buna göre sarı-lacivertliler, Leipzig'e "Bonservisine 6 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay verelim, Sörloth bizde oynasın" teklifinde bulunacak.

KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR
Bir kez daha kiralık olarak başka takıma gitmek istemeyen Sörloth'un, İstanbul'a gelip burada yaşamaya çok sıcak baktığı kaydedilirken, Leipzig cephesinin de oyuncunun bu tutumu nedeniyle teklife sıcak bakabileceği ifade edildi. Sörloth-Fenerbahçe hikâyesi biraz daha uzayacak gibi duruyor. Ancak Başkan Ali Koç'un kararlılığı sarı-lacivertlilerin bu transferde iddialı olacağını gösteriyor.

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% 50 Sörloth
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