% 50 Sörloth

Leipzig’in 12 milyon Euro’luk talebini yüksek bulan sarı-lacivertliler, yeni bir teklif sunacak: “Bonservisine 6 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay verelim, Sörloth bizde oynasın...”
Jorge Jesus'a resmi sözleşmeyi imzalatıp teknik direktör konusunu kısa süre içinde çözecek olan Fenerbahçe Yönetimi, sonrasında hemen santrfor transferine dönecek. Listenin ilk sırasında yer alanTrabzonspor'un eski golcüsü AlexanderSörloth'ta Beşiktaş'ın geri adım atmasıylaeli rahatlayan sarı-lacivertliler,Norveçli'nin menajeri Wivestad ileİstanbul'da görüştü. Yıllık ücret talebi alındıktan sonra "Önce kulübüyleanlaşmamız gerek" mesajı verildi. Leipzig Kulübü, Sörloth'tan bonservis beklentilerinin 12 milyon Euro olduğunu iletti. Fenerbahçe ise bu bedelin altından kalkamayacağı için alternatif bir plan hazırladı. Buna göre sarı-lacivertliler, Leipzig'e"Bonservisine 6 milyon Euro + sonrakisatıştan yüzde 50 pay verelim, Sörlothbizde oynasın" teklifinde bulunacak.
KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR
Bir kez daha kiralık olarak başka takıma gitmek istemeyen Sörloth'un, İstanbul'agelip burada yaşamaya çok sıcakbaktığı kaydedilirken, Leipzig cephesinin de oyuncunun bu tutumu nedeniyle teklife sıcak bakabileceği ifade edildi. Sörloth-Fenerbahçe hikâyesi biraz daha uzayacak gibi duruyor. AncakBaşkan Ali Koç'un kararlılığısarı-lacivertlilerin bu transferde iddialıolacağını gösteriyor.