Çöl bile bordo-mavi

SÜPER Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor taraftarları dünyanın her yerinde bordo-mavili bayrakları asarak bu sevinci doyasıya yaşıyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan gurbetçi taraftar Seyid Usta da dünyanın her bölgesinde yer alan milyonlarca taraftardan biri. Usta, tatil için gittiği Dubai'de 53. katın seyir terasından bayrak açarak manzarayı büyük bir keyifle izledi. Eşi ile birlikte çölün ortasında da Trabzonspor bayrağı açan Usta, "Bu mutluluğun tarifi yok. Bize bu gururu yaşatanlara çok teşekkür ediyoruz.İnsanların bakışlarından bunu hissedebiliyorsunuz" dedi.