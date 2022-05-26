Fenerbahçeli yıldız futbolcu Kim Min-Jae askere gidiyor!

Fenerbahçe 'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min-Jae sergilediği performansla göz doldurdu ve transferin gözdesi oldu.

İngiltere Premier Lig takımı Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde olan Kim Min-Jae yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek.