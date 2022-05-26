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Giriş Tarihi: 26.5.2022 13:48 Son Güncelleme: 26.5.2022 13:48

Göztepe'de değişim zamanı!

DHA
Göztepe’de değişim zamanı!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala küme düşmeyi garantileyen Göztepe'de mevcut yönetimin kulüp içinde ciddi bir revizyona gideceği ifade edildi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5 yıl sonra 1'inci Lig'e düşerek tamamlayan Göztepe'de kulübün devri için görüşmeler sürerken, mevcut yönetimin kulüp içinde ciddi bir revizyona gideceği ifade edildi. Kurumsal hafızayı korumak adına yalnız belli noktalarda çalışan kişilerin görevlerini sürdüreceği, diğer kalan idari kadro ve personellerle yolların ayrılacağı belirtildi.


Kulübün devir öncesi birçok çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlandığı, kulüp içinde geniş çapta bir değişim olacağı kaydedildi. Devrin gerçekleşmesi durumunda yeni gelecek yönetimin daha rahat hamle yapabilmesi için böyle bir kararın alındığı da vurgulandı. Şu an için 4 şirketle temaslarını sürdüren Göztepe yönetiminin devir işlemleri için çalışmalarına devam ediyor.

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Göztepe'de değişim zamanı!
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