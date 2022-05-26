Konferans’ın ilk şampiyonu Roma

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek kazandı. Bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvanınilk şampiyonu Mourinho'nunekibi oldu. 32'de savunmanın arkasına sarkan Zaniolo, Keller'in hatasını affetmeyip Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Feyenord forması giyen OrkunKökçü, 40'ta uzaktan müthiş bir şutçıkardı, kaleci Patricio kurtardı. İkinci yarıda skoru korumayı başaran İtalyanlar zafere uzandı. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası dışında Avrupa'da başarısı bulunmayan Roma, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki yaşadı.