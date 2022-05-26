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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Konferans’ın ilk şampiyonu Roma

Konferans’ın ilk şampiyonu Roma
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek kazandı. Bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu Mourinho'nun ekibi oldu. 32'de savunmanın arkasına sarkan Zaniolo, Keller'in hatasını affetmeyip Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Feyenord forması giyen Orkun Kökçü, 40'ta uzaktan müthiş bir şut çıkardı, kaleci Patricio kurtardı. İkinci yarıda skoru korumayı başaran İtalyanlar zafere uzandı. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası dışında Avrupa'da başarısı bulunmayan Roma, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki yaşadı.

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Konferans’ın ilk şampiyonu Roma
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