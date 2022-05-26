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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Kulüplerden ‘yabancı’ çıkışı

Kulüplerden ‘yabancı’ çıkışı

Ağaoğlu: “Transfer penceresi 17 Haziran’da açılacakmış. Yabancı sınırı ne olacak? 3 haftadan az bir süre kalmış. 14 mü, 12 mi?”

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanları ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Futbol Federasyonu Başkanlığı için şu ana kadar iki ismin konuşulduğunu söyleyen Ağaoğlu şöyle devam etti:
ADAYLIKLARINI açıklayan başkanlarla birlikte Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yaparak Kulüpler Birliği olarak yol haritası çizeceğiz.
İVEDILIKLE çözüm bekleyen sorunlarımız var. Transfer penceresi 17 Haziran'da açılacakmış. Yabancı sınırı ne olacak? 3 haftadan az bir süre kalmış. Hâlâ neticeye ulaşmamış yayın ihalesi var. Hangi rakamlar üzerinden yapılacak?
BELKI haziranın sonunda ön elemeler başlayacak Avrupa'da. Bu kulüpler alelacele transfer mi yapacak, oyuncularını mı gönderecek? Yabancı sayısı 14 mü olacak, 12 mi olacak?
Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini uzun süre yapmak için gelmedim. Büyük ihtimalle TFF seçimlerini takip eden 2-3 gün içerisinde yeni başkanın seçilmesi yönünde hareket edeceğiz.

TFF BAŞKANLIĞI'NA ADAYIM
GAZIANTEP FK'nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi, 16 Haziran'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Kulüp yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Büyükekşi, "Önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1, 2 ve 3. Lig başkanları ile ayrı ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kulüplerden ‘yabancı’ çıkışı
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