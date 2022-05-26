Sadio Mane'den transfer açıklaması! "Finalden sonra..."

Liverpool ile sözleşme uzatmayan Sadio Mane'nin akıbeti 2 gün sonra netlik kazanacak. Başarılı futbolcunun adı transfer söylentileriyle çalkalanırken flaş bir gelişme yaşandı. Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid finali sonrası geleceğiyle ilgili kararını açıklayacağını duyurdu.
SADİO MANE İÇİN TRANSFER İDDİALARI BİTMİYOR
Liverpool'dan ayrılacağı öne sürülen Sadio Mane için bir süre önce Bayern Münih resmi temaslara başlamış ardından Real Madrid de devreye girmişti. Kylian Mbappe transferinde hüsrana uğrayan Real Madrid'in Sadio Mane'yi kadrosuna katıp taraftarlarının gönlünü alacağı ifade edilmişti.
"GELECEĞİMLE İLGİLİ KARARI FİNAL SONRASI AÇIKLAYACAĞIM"
Başarılı futbolcuyla ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmezken habere göre Sadio Mane, geleceğiyle ilgili kararı 2 gün sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası vereceğini açıkladı. Sadio Mane konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili bu soruyu Şampiyonlar Ligi'nden sonra cevaplayacağım. Kalsam da kalmasam da cevaplayacağım" ifadelerini kullandı.
KUPA KAZANILIRSA...
İngiliz basınında genel kanı Sadio Mane'nin nihai kararını Şampiyonlar Ligi finalinde alınacak sonuca göre vereceği yönünde. Liverpool'un kupayı kaldırması durumunda başarılı futbolcunun yeni sözleşmeyi imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.
SADİO MANE'NİN LİVERPOOL KARNESİ
Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Sadio Mane, 23 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kırmızılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 80 milyon euro.