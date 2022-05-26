Sadio Mane'den transfer açıklaması! "Finalden sonra..."

"GELECEĞİMLE İLGİLİ KARARI FİNAL SONRASI AÇIKLAYACAĞIM"

Başarılı futbolcuyla ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmezken habere göre Sadio Mane, geleceğiyle ilgili kararı 2 gün sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası vereceğini açıkladı. Sadio Mane konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili bu soruyu Şampiyonlar Ligi'nden sonra cevaplayacağım. Kalsam da kalmasam da cevaplayacağım" ifadelerini kullandı.