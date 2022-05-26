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Giriş Tarihi: 26.5.2022 11:44

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yusuf Sarı’ya birçok kulüp talip oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yusuf Sarı’ya birçok kulüp talip oldu

Spor Toto Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın talipleri artıyor.

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın talipleri artıyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren Yusuf Sarı'nın talipleri artıyor. 30 Haziran 2022'de Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan Troyes, İtalya'dan Cagliari, Salernitana ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de takımlar talip olurken, Adana Demirspor ile olan transfer görüşmesinde de ciddi mesafe kat edildiği belirtildi.

Sarı'nın önümüzdeki günlerde kararını verip, yakın bir zamanda yeni kulübüne transferinin açıklanması bekleniyor.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Yusuf Sarı’ya birçok kulüp talip oldu
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