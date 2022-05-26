Süper Lig yayın gelirleri belli oldu! Fenerbahçe birinciliği elde etti

SÜPER LİG YAYIN GELİRİ

Süper Lig yayın hakları 2016-17 sezonunda 500 milyon dolara satın alınsa da bu meblağ ilerleyen yıllarda peyderpey düşmeye başladı.

İlk yıllarda yarısı döviz, diğer yarısı Türk lirası üzerinden yapılan ödemeler son 2 sezonda tamamen liraya endekslendi ve totaldeki düşüş devam etti.

Bu çerçevede geride bıraktığımız sezon ligin yayın bedeli 2 milyar 650 bin lira olarak şekillendi.

- YAYIN GELİRİ DAĞILIMI

Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu ve alt ligler için paylar çıktığında Süper Lig kulüplerine yaklaşık 2,1 milyar liralık pay kalıyor.

Bu gelirin dağıtım kıstaslarıysa şöyle:

* % 37 Katılım Payı

* % 46 Performans payı

* % 11 Şampiyonlar payı

* % 6 Ligde ilk 6 takım payı

Bu kıstaslar neticesinde;

* Her takım 38,85 milyon liralık katılım payını kasasına koydu.

* Takımlar her galibiyette 2,54 milyon lira, beraberlikte 1,27 milyon lira kazandı.

* Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 3,55 milyon lira aldı.

* Lig şampiyonu Trabzonspor 40,5 milyon lira, lig ikincisi Fenerbahçe 32,5 milyon lira, lig üçüncüsü Konyaspor 24,5 milyon lira, lig dördüncüsü Başakşehir 16,5 milyon lira, lig beşincisi Alanyaspor 8 milyon lira ve lig altıncısı Beşiktaş 4 milyon lirayla ödüllendirildi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda takımların yayın gelirleri şöyle: