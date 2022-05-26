UEFA Konferans Ligi Şampiyonu Roma İtalyan basınında yankı buldu! Mourinho tarihe geçti

"SMALLİNG SAVUNMA BAKANI GİBİYDİ"

La Gazzetta dello Sport da "Teşekkürler Roma" manşetini atarken, sarı-kırmızılı takımın ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu olarak tarihe geçtiğini yazdı.

Gazete, Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, 2010'da Inter ile kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinden 12 yıl sonra bu kez Roma ile İtalya'ya bir Avrupa kupası getirdiğini belirtti.