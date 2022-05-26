Ya uzatalım ya satalım

Trabzonspor'da bir taraftan dış transfer çalışmaları devam ederken diğer taraftan da iç transferde bazı oyuncularla sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor. Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Djaniny Semedo'yu teknik direktör Abdullah Avcı bırakmak istemiyor. Yönetim kurulu da bir sezon daha sözleşmesi olan Yeşil Burun Adalı futbolcuya bu nedenle kontrat uzatma teklifi yaptı.ve kabul etmesi durumunda yola devam edileceği, aksi durumda ise gelecek sezon bedelsiz ayrılma ihtimali de düşünülerek, gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi. Trabzonspor'a geldiği andan itibaren transfer teklifleri alan Djaniny Semedo'nun ayrılışına hep Abdullah Avcı engel olmuştu.TRABZONSPOR'DA iç transferde Nwakaeme ile yine anlaşamadı. Opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklifini geri çeviren 33 yaşındaki sol kanat, 3 yıllık kontrat istedi. Ayrıca Trabzonspor'un yıllık 1.5 milyon Euro maaş, 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro bonustan oluşan teklifinin de oyuncu tarafından 3 milyon Euro seviyelerine çıkartılması istendi. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, Nijeryalı oyuncuya yeni bir teklif yapmama ve bekleme kararı aldı.