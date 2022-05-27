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Giriş Tarihi: 27.5.2022 19:40

Galatasaray'da Cenk Ergün'den açıklama! "Galatasaray'a zarar vereceğine inanıyorum"

Galatasaray’da Cenk Ergün’den açıklama! Galatasaray’a zarar vereceğine inanıyorum

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Cenk Ergün yazılı bir açıklama yaptı. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in göreve getirmeyi düşündüğü futbol adamı, transfer haberlerinde isminin geçmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Cenk Ergün'ün açıklaması şöyle:

Galatasaray'ın seçim sürecinden geçtiği hassas günler yaşıyoruz. Bu seçim gündemi içerisinde adımın transfer haberlerinde ve teknik adam arayışlarında yer almasının yarattığı algı ve bilgi kirliliğinden dolayı bir açıklama yapmak gereği duydum. Aksi takdirde gündemle ilgili yaratılan bu durumun, uzun vadede Galatasaray'a zarar vereceğine inanıyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan asılsız transfer dedikodularının bu aşamada Galatasaray'ımızın hiçbir unsuruna yarar sağlamayacağını düşünmekteyim.

Galatasaray'a hizmet benim için bir gurur kaynağıdır. Galatasaray'a olan sevgim ve bağımla birlikte her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerimin ve geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte, bir profesyonel olarak 'resmi' bir görevimin ve 'resmi' bir sıfatımın olmadığının altını özellikle çizmek isterim.

Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı bu vesile ile ifade ederim.

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Galatasaray'da Cenk Ergün'den açıklama! "Galatasaray'a zarar vereceğine inanıyorum"
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