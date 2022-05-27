Hamsik sözünü tuttu dövmeyı yaptırdı

TRABZONSPOR formasıyla kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Marek Hamsik, taraftara daha önce verdiği dövme sözünü tuttu. 34 yaşındaki Slovak yıldız dün dövmesini yaptırırken, koluna "61 şampiyon" yazdırdı. Bu anı İnstagram hesabından da paylaşan Hamsik'e bordomavili taraftarlardan büyük övgü geldi.
HÜSEYİN TÜRKMEN'E KARAGÜMRÜK KANCASI
TRABZONSPOR'DA geçen sezon fazla forma şansı bulamayan stoper Hüseyin Türkmen'e Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün talip olduğu kaydedildi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bordo-mavililerle 24 yaşındaki oyuncunun durumunu konuştuğu öğrenilirken, bu konuda kararın teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakıldığı belirlendi.
GOLLERI SIRALADILAR FIRTINA'YI SIRTLADILAR
TRABZONSPOR'DA 6 oyuncu hücuma verdiği destekle ön plana çıktı. Karadeniz ekibinde, Cornelius 15, Nwakaeme 13,Djaniny 10 olmak üzere 3 isim çift haneli rakamlara ulaştı. Bakasetas 8,Abdülkadir 7, Visca ise 5 golle bu üçlüye eşlik ettiler.