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Giriş Tarihi: 27.5.2022

Jose Mourinho bir kez daha Avrupa’nın zirvesinde

Jose Mourinho bir kez daha Avrupa’nın zirvesinde

İlk kez düzenlenen Konferans Ligi’ni de kaldıran Portekizli teknik adam ne kadar ‘Özel biri’ olduğunu bir kez daha gösterdi

Başarısız geçen Tottenham serüveni sonrasında Roma'nın teklifi ile Serie A'ya dönen Jose Mourinho, Konferans Ligi'ni kaldırarak İtalyan kulübüne 61 yıl sonra Avrupa zaferi yaşattı. Feyenoord'u 1-0 deviren Mourinho, maç sonrasında gözyaşlarına boğulurken aktif olan 3 Avrupa Kupası'nı da kazanan tek isim olarak adını tarihe kazıdı. Kariyerindeki 26. kupayı kaldıran Portekizli çalıştırıcı 5. defa da Avrupa kupası alma başarısı gösterdi. 'Özel biri' lakaplı Mourinho, omuzlara alındığı gecenin ardından ayrılık iddialarını da kestirip atarken "Kim ne teklif ederse etsin kabul etmeyeceğim ve Roma'da kalacağım. Söylentiler olsa bile ben Roma'dayım. Burada tarih yazdık" sözleriyle yeni sezon için de yeni hedefleri olduğunu açıkladı.

SORU: Mourinho kariyerine bir kupa daha kattı! Portekizli teknik adamın özellikle Avrupa Kupaları başarısının ardında ne var?

LEVENT TÜZEMEN
Yeniden var olmak istiyor
Mourinho için bu kupayı kazanmanın iki önemi var.
1-İtalya'da rakiplerine oranla kadro kalitesi düşük olan Roma ile kupa kazanarak yeniden moral buldu.
2- Konferans Ligi var olduğu sürece ilk kazanan hoca olarak tarihe geçti. Juventus, Milan ve Inter'in gerisinde kalan Roma'da çalışmak istemesi deneyimli hoca adına yeniden var olmak için atılmış bir adımdı. Eğer Roma kulübü bütçe olarak Mourinho'nun istediği oyuncuları alabilirse Portekizli hoca bu gaz ve moralle gelecek sezon İtalya Ligi'nde şampiyonluk yarışına da katılır. İngiltere'ye dönmek istediğini düşünüyorum. Bunun için Roma'da şampiyonluk yaşaması gerekir...

BÜLENT TİMURLENK
Jose Mourinho gerçekten özel biri!
Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aldıktan sonra geldiği Chelsea'de ilk basın toplantısında kısıtlı İngilizcesiyle Special One (Ben özel biriyim) sözü 20 yıl isminin yanına yapıştı. 20 yıl futbol da uzun zaman. Her zaman en özel biri olarak kalamayabilirsiniz. Ama kabul edelim Jose Mourinho hiç sıradanlaşmadı. Evet, çalıştırdığı takımların kalibresi düştü ama bizim ligimizde böyle adamlara nevi şahsına münhasır derler. Elindeki kadro kapasitesini kullanma, oyuncularla genç zamanlarında abi-kardeş, sonrasında babaoğul yakınlığı ve elbette skoru bulunca gol yememe sanatının eşsiz bir temsilcisi olmayı başardı. Roma'ya geldiğinde ertesi gün duvarlara grafitisinin yapıldığı, Roma taraftarının büyük saygı ve sevgi duyduğu Portekizli teknik adam, 12 yıl önce Inter'e son Avrupa şampiyonluğunu kazandırmıştı. İtalya'da büyük teknik adamlar yetişir ama 2010 Madrid'den sonra Mourinho bu kez Tiran'da bir başka İtalyan takımına kupa kazandıran isim oldu. Kendisini yenilemediği yönünde yapılan eleştiriler insafsızca mıdır bilinmez. Ama kurtlar sofrasında hiçbir zaman kolay av olmadı bu 20 yılda. Kariyerinde şimdi 3 farklı ülkede kazanılmış 5 Avrupa Kupası var. Tüm zamanların en çok kupa kazanan isimleri arasında. Kabul edelim bu adam özel biri. Ben normalim diyen Klopp ise yarın akşam Paris'te Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

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Jose Mourinho bir kez daha Avrupa’nın zirvesinde
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