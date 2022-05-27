Jose Mourinho bir kez daha Avrupa’nın zirvesinde

Başarısız geçen Tottenham serüveni sonrasında Roma'nın teklifi ile Serie A'ya dönen Jose Mourinho, Konferans Ligi'ni kaldırarak İtalyan kulübüne 61 yıl sonra Avrupa zaferi yaşattı. Feyenoord'u 1-0 deviren Mourinho, maç sonrasında gözyaşlarına boğulurken aktif olan 3 Avrupa Kupası'nı da kazanan tek isim olarak adını tarihe kazıdı.Özel biri' lakaplı Mourinho, omuzlara alındığı gecenin ardından ayrılık iddialarını da kestirip atarkenve Roma'da kalacağım. Söylentiler olsa bile ben Roma'dayım. Burada tarih yazdık" sözleriyle yeni sezon için de yeni hedefleri olduğunu açıkladı.Yeniden var olmak istiyoriçin bu kupayı kazanmanın iki önemi var.İtalya'da rakiplerine oranla kadro kalitesi düşük olan Roma ile kupa kazanarak yeniden moral buldu.Konferans Ligi var olduğu sürece ilk kazanan hoca olarak tarihe geçti. Juventus, Milan ve Inter'in gerisinde kalan Roma'da çalışmak istemesi deneyimli hoca adına yeniden var olmak için atılmış bir adımdı.Portekizli hoca bu gaz ve moralle gelecek sezon İtalya Ligi'nde şampiyonluk yarışına da katılır. İngiltere'ye dönmek istediğini düşünüyorum. Bunun için Roma'da şampiyonluk yaşaması gerekir...Jose Mourinho gerçekten özel biri!ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aldıktan sonra geldiği Chelsea'de ilk basın toplantısında kısıtlı İngilizcesiyle Special Onesözü 20 yıl isminin yanına yapıştı. 20 yıl futbol da uzun zaman. Her zaman en özel biri olarak kalamayabilirsiniz.Evet, çalıştırdığı takımların kalibresi düştü ama bizim ligimizde böyle adamlara nevi şahsına münhasır derler. Elindeki kadro kapasitesini kullanma, oyuncularla genç zamanlarında abi-kardeş, sonrasında babaoğul yakınlığı ve elbette skoru bulunca gol yememe sanatının eşsiz bir temsilcisi olmayı başardı. Roma'ya geldiğinde ertesi gün duvarlara grafitisinin yapıldığı, Roma taraftarının büyük saygı ve sevgi duyduğu Portekizli teknik adam, 12 yıl önce Inter'e son Avrupa şampiyonluğunu kazandırmıştı.Kendisini yenilemediği yönünde yapılan eleştiriler insafsızca mıdır bilinmez. Ama kurtlar sofrasında hiçbir zaman kolay av olmadı bu 20 yılda. Kariyerinde şimdi 3 farklı ülkede kazanılmış 5 Avrupa Kupası var. Tüm zamanların en çok kupa kazanan isimleri arasında.