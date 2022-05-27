Kerem Aktürkoğlu Almanya yolcusu!

Sezonun bitmesinin ardından sosyal medyadandiyerek ayrılık mesajı veren Kerem Aktürkoğlu için dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ve bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Alman basınına da yansıyan haberlerde sarı-siyahlıların yeni hocası Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nu mutlaka takımda görmek istediği ve yönetime talimat verdiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Köln'den milli oyuncuAlman kulübünün, sarı-kırmızılı yıldız için yaklaşık 17-18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.Galatasaray ile 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Kerem'le birçok Avrupa takımı ilgilenirken, Cimbom bu transferdenGenç oyuncu geçen sezon toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.