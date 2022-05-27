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Giriş Tarihi: 27.5.2022

Kerem Aktürkoğlu Almanya yolcusu!

Kerem Aktürkoğlu Almanya yolcusu!

Avrupa’dan birçok takımın listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcu için Alman devi ısrarcı. G.Saray da transfere kaynak oluşturmak için ayrılığa izin verecek

Sezonun bitmesinin ardından sosyal medyadan "Galatasaray'da geleceğimi göremiyorum" diyerek ayrılık mesajı veren Kerem Aktürkoğlu için dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ve bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Alman basınına da yansıyan haberlerde sarı-siyahlıların yeni hocası Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nu mutlaka takımda görmek istediği ve yönetime talimat verdiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Köln'den milli oyuncu Salih Özcan'ı renklerine bağlayan Alman kulübünün, sarı-kırmızılı yıldız için yaklaşık 17-18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO
Galatasaray ile 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Kerem'le birçok Avrupa takımı ilgilenirken, Cimbom bu transferden en az 20 milyon Euro bekliyor. Genç oyuncu geçen sezon toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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Kerem Aktürkoğlu Almanya yolcusu!
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