Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi açıklamalarda bulundu.
STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI
Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Bu 4 maç için biraz daha genç isimleri tercih ettik. Bize nasıl yardımcı olabileceklerine bakacağız.
YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI
Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. Sahada asla vazgeçmediğini ve bir şeyler yapmak istediğini gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmemesi de çok değerli. Benim için olağanüstü özellikler.
"BURAK YILMAZ'DAN SONRA..."
Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak.
"FERDİ KADIOĞLU İÇİN MUTLUYUM"
Ferdi Kadıoğlu ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor çünkü sağ bek, sol bek hatta önde de oynayabiliyor. Onu Almanya'daki U21 milli maçlarında izlemiştim. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'deki en iyi oyunculardan biriydi. Emre Mor ile iletişim halindeyim, onun için Milli Takım kapısını açık tutmak istiyorum
EMRE MOR, İRFAN CAN İTİRAFI
İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik.
MERT HAKAN İÇİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Mert Hakan Yandaş için de kapıyı kapatmak istemiyorum. Kadroya aldığımız oyuncuların bu sezonki performanslarının bir tık daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Aralarda küçük farklar var ve biz bu farklara göre karar vermek zorunda kalıyoruz.
"İYİ BİR TEMEL KURMALIYIZ"
Bizim için bu maçlar 4'lü ve 3'lü sisteme geçişte belirleyici olacak. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Ama iyi bir temel kurmalıyız.
İSTANBUL'A GELMEK ZORUNDA DEĞİLİM
Kaç maç izledim bilmiyorum, liste yok. Ancak tahmin ediyorum 40 maç olmuştur. İstanbul'a gelmek benim için bir zorunluluk değil. Bu şehri ve ülkeyi çok sevdiğim için buraya geliyorum. Oyuncuların yüzde 80'i yurt dışında oynuyor ama ben haftanın 5 günü buradayım.
EN BÜYÜK YÜK ORKUN'DA
PSG, Real Madrid'e karşı teknik ya da taktik sebeplerle kaybetmedi. Real Madrid mental olarak çok güçlü olduğu için kaybetti. Bu konuda biz de gerekli adımları atıyoruz. Bu yıl 50 maç oynayan Orkun Kökçü takımımızda en fazla yükü taşıyan isim.