Son dakika: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu

"FERDİ KADIOĞLU İÇİN MUTLUYUM"

Ferdi Kadıoğlu ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor çünkü sağ bek, sol bek hatta önde de oynayabiliyor. Onu Almanya'daki U21 milli maçlarında izlemiştim. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'deki en iyi oyunculardan biriydi. Emre Mor ile iletişim halindeyim, onun için Milli Takım kapısını açık tutmak istiyorum