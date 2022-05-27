Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.5.2022 18:11 Son Güncelleme: 27.5.2022 18:16

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı! İstanbul’a geliş tarihi belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezona yeni hocasıyla girecek olan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus'u önümüzdeki hafta İstanbul'a getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, sezonu İsmail Kartal yönetiminde 2. sırada tamamladı. Gelecek sezona yeni hocasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya varıldı.

A Spor'un haberine göre, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak olan Portekizli çalıştırıcı, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Jorge Jesus'u şu sözlerle duyurdu:

"Mesut Özil transferinden önce kullandığımız ifadeyi kullanıyoruz artık bizim aktırabileceğimiz kısım bitti artık resmi açıklama kaldı."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım ve kim kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çarpıcı mesaj! "Buna uymazlarsa ileri noktaya taşırız"
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti! İstanbul depremi uyarıları ile kamuoyunda dikkat çekmişti
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Sivasspor, Kayserispor’u devirdi kupaya uzandı…
LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, ne zaman yükselecek? CANLI GRAFİK: LUNA COİN yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu?
Son dakika! Başkan Erdoğan: 27 Mayıs kara lekesi 62 değil 600 yıl temizlenmeyecek
Doktora öğrencisinden akılalmaz intikam: 8 yıla kadar hapsi isteniyor
Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Yeni açıklamalar: Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri 2022
Son dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!
Son dakika: Adana'da 'Sıfır Bir' oyuncusu sokak ortasında dehşet saçtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA