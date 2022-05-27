Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı! İstanbul’a geliş tarihi belli oldu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, sezonu İsmail Kartal yönetiminde 2. sırada tamamladı. Gelecek sezona yeni hocasıyla başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya varıldı.
A Spor'un haberine göre, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak olan Portekizli çalıştırıcı, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak.
"Mesut Özil transferinden önce kullandığımız ifadeyi kullanıyoruz artık bizim aktırabileceğimiz kısım bitti artık resmi açıklama kaldı."