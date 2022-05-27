Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan önemli açıklamalar! "Hiç pişmanlık yaşamadım..."

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'un sorularını yanıtlıyor.
"Trabzonspor'a gittikten sonra pişmanlık kelimesini hiç yaşamadım." diyen Abdullah Avcı, "Bilinç altımdan hiç böyle bir şey geçmedi. Trabzonspor'un gücü farklıdır, forması ağırdır. Trabzonspor, sahaya çıktığı zaman rakiplerine formasının ağırlığını hissettirir. Futbolcu ve teknik direktör olarak biliyorum." dedi.
Geçen sezon yarışırken, gelecek sezonun planlarını yaptıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe maçını kazansak, liderle aramızdaki puan farkı 3'e düşecekti ama oyun olarak gerçekçi değildi o zaman hedef. Son 7 senedir, Abdullah Avcı ve ekibi bu ligde yarışıyor. En fazla puan ortalamasına sahip teknik direktörüm." ifadelerini kulllandı.
"UĞURCAN ÇAKIR HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ"
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır hakkında konuşan Avcı, şunları şöyledi:
"Uğurcan, kaptan olarak harika bir tablo çizdi. EURO 2020 onun adına başarılı geçmişken, başarısız gibi gösterildi. Bütün istatistikler bunu gösteriyordu. 'Altay değil de neden Uğurcan oynadı' dendi. Altay da Uğurcan da bu ülkenin çok değerli iki kalecisidir."
"Hoca bir tercih kullanmıştır. Uğurcan'ı bu şekilde değersizleştirmemek gerekir diye düşünüyorum. Bana göre çok başarılı bir turnuva oynamıştı. Transferiyle ilgili benim bilgim dahilinde bir şey yok şu an ama B planımız var tabii ki bu konuda."
"NWAKAEME İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da sezonun oyuncularından birisi olan Anthony Nwakaeme ile ilgili yaşanan sözleşme görüşmelerine de açıklık getirdi.
"Anthony Nwakaeme ile kulübün menfaatleri doğrultusunda görüşmeler devam ediyor."