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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Arda göreve

MEHMET ÖZCAN
Arda göreve

Katar ve ABD’den teklifler alan milli futbolcu, başkanlık seçimini bekliyor. 11 Haziran’da Dursun Özbek kazanırsa kaptan, bu kez idareci olarak yeniden yuvada olacak

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan futbolu resmen bırakmadı. ABD ve Katar'dan teklifler alan Arda'nın Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimi beklediği ortaya çıktı. Dursun Özbek'in başkan olması halinde deneyimli ismin altyapı sorumlusu olarak sarıkırmızılı kulüpte yeni bir kariyere yelken açacağı öğrenildi. Son dönemde Florya'daki altyapı maçlarını kaçırmayan 35 yaşındaki yıldız, U-19 Takımı'nın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbiyi Kadıköy'de tribünden takip etmişti. Futbol altyapısını Galatasaray'da alan Arda Turan, antrenörlüğü seçmesi halinde Florya'da işbaşı yapmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve listesindeki Erden Timur da tecrübeli oyuncunun devam etmesini istiyor. Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Arda Turan ile ilgili bir düşüncesi bulunmuyor.

'FLORYA'YI BULDUĞUMUZ GİBİ BIRAKMAYACAĞIZ!'
1 yıl daha kontratı bulunan Domenec Torrent takımda kalması halinde Türk oyuncuların ağırlıkta olduğu bir ekip oluşturacağını söyledi. Geldiği dönemde kulüpte karşılaştığı ortamı da anlatan İspanyol hoca şöyle devam etti: "Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki terkedilmiş gibiydi. Ama söz veririm ki eğer biz gönderilirsek Florya'yı bulduğumuz gibi bırakmayacağız. Önümüzdeki sezon şöyle kazanacağız, böyle yapacağız, şampiyon olacağız gibi konuşmam ben. İyi oyuncularımızı kiraya vermişiz, onların geri kazanılması lazım."

DEFANSA TAZE KAN: METEHAN
Kiralık gittiği İskenderun'un 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Metehan Baltacı yeni sezonda Galatasaray A Takım kadrosunda yer alacak. Semih Kaya ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yeni yedek stoperi Metehan olacak. 1.89 boyuyla hava toplarında etkili 19 yaşındaki savunmacıya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

LEVENT TÜZEMEN: SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE YA
Arda Turan'ın teknik adamlığa altyapıdan başlayacağını düşünmüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra Pro Lisans alacaktır. Eğer antrenör olmak istemiyorsa bir futbol kulübünde sportif direktörlük görevi yapabilir. Arda için en doğru yer tabii ki yuvası Galatasaray'dır. Ben, kendisini antrenör olarak, bilgi olarak geliştirmesini, bunları yaparken de ilk iş olarak sportif direktörlüğe adım atmasını beklerim. Çünkü Arda'nın tıpkı Emilio Butragueno gibi mükemmel bir sportif direktör olacağına inanıyorum. Karakteri, yapısı sportif direktörlüğe çok daha yatkın.

BÜLENT TİMURLENK: HİYERARŞİSİNİ İYİ BİLİYOR!
Adnan Polat genç yaşında Arda'ya 10 numaralı formayı ve kaptanlığı verdiğinde bu nasıl ağır bir yükse şimdi altyapı sorumlusu yapmak da o kadar ağır bir yük. Arda, İspanya'da bu işlerin hangi hiyerarşiyle yürüdüğünü biliyor. Orada futbolu bırakanlar önce 12-14, 14-16 yaş gruplarından başlıyorlar. Real Madrid'de Raul da böyle başladı. Şimdi R.Madrid'de Zidane'ın da zamanında başladığı R.Madrid B takımında görev yapıyor. Futbolu bırakma kararı alırsa bence tercihi en alt kategorilerden başlamak olur. Biri ona A takım yardımcı antrenörlüğünü teklif etse bile kabul etmez. Etmemeli de zaten.

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