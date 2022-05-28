Arda göreve

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan futbolu resmen bırakmadı. ABD ve Katar'dan teklifler alan Arda'nın Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimi beklediği ortaya çıktı.deneyimli ismin altyapı sorumlusu olarak sarıkırmızılı kulüpte yeni bir kariyere yelken açacağı öğrenildi. Son dönemde Florya'daki altyapı maçlarını kaçırmayan 35 yaşındaki yıldız,Futbol altyapısını Galatasaray'da alan Arda Turan, antrenörlüğü seçmesi halinde Florya'da işbaşı yapmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve listesindeki Erden Timur da tecrübeli oyuncunun devam etmesini istiyor.1 yıl daha kontratı bulunan Domenec Torrent takımda kalması halinde Türk oyuncuların ağırlıkta olduğu bir ekip oluşturacağını söyledi. Geldiği dönemde kulüpte karşılaştığı ortamı da anlatan İspanyol hoca şöyle devam etti: "Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki terkedilmiş gibiydi.Önümüzdeki sezon şöyle kazanacağız, böyle yapacağız, şampiyon olacağız gibi konuşmam ben. İyi oyuncularımızı kiraya vermişiz, onların geri kazanılması lazım."Kiralık gittiği İskenderun'un 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Metehan Baltacı yeni sezonda Galatasaray A Takım kadrosunda yer alacak.ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yeni yedek stoperi Metehan olacak.Arda Turan'ın teknik adamlığa altyapıdan başlayacağını düşünmüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra Pro Lisans alacaktır.Arda için en doğru yer tabii ki yuvası Galatasaray'dır. Ben, kendisini antrenör olarak, bilgi olarak geliştirmesini, bunları yaparken de ilk iş olarak sportif direktörlüğe adım atmasını beklerim.Karakteri, yapısı sportif direktörlüğe çok daha yatkın.Adnan Polat genç yaşında Arda'ya 10 numaralı formayı ve kaptanlığı verdiğinde bu nasıl ağır bir yükse şimdi altyapı sorumlusu yapmak da o kadar ağır bir yük. Arda, İspanya'da bu işlerin hangi hiyerarşiyle yürüdüğünü biliyor. Orada futbolu bırakanlar öncegruplarından başlıyorlar. Real Madrid'de Raul da böyle başladı. Şimdi R.Madrid'de Zidane'ın da zamanında başladığı R.Madrid B takımında görev yapıyor. Futbolu bırakma kararı alırsa bence tercihi en alt kategorilerden başlamak olur. Biri ona A takım yardımcı antrenörlüğünü teklif etse bile kabul etmez. Etmemeli de zaten.