Beşiktaş’tan Denswil’e kanca

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürürken geçen sezon Trabzonspor'un Bologna'dan kiraladığı Stefano Denswil'i de listesine dahil etti. Siyah-beyazlıların, Trabzon'un kadrosunda tutmak istediği oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak nabız yokladığı öğrenildi.Trabzonspor'la 29 maça çıkan Denswil, takımına hücumda 2 asistlik katkı sağladı.Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün saat 10.30'da Akatlar'da gerçekleştirilecek. Genel kurulda Ahmet Nur Çebi yönetiminin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 arasındaki görev dönemi idari ve mali açılardan ibra oylamasına sunulacak ve 2022 yılı bütçesi görüşülecek. Siyah-beyazlılarda başkanlık ve kurullar seçimiyse yarın yapılacak.Beşiktaş'ta başkanlığın yanı sıra diğer kurullar için de yarın yapılacak seçim öncesi çalışmalar hızlandı. Seçme ve Sicil Kurulu başkan adaylarından İsmet Aydınlıoğlu'nun listesinde dikkat çeken isimler var. Beşiktaşlılar'ın çok sevdiği Aykut-Hakan-Ayşe Grubu'nun üyelerinden Aykut Ekşinozlugil'in de yer aldığı listedeki diğer isimler ise şöyle: İpek Koç Havlucu, Ercan Palalıoğlu, Mehmet Akar, Hakan Yavuz, Derya Aksoy, Alper Sarısoy, Göktuğ Birnalkeser.