Beşiktaş’tan Denswil’e kanca

Stopere iki takviye yapmak isteyen Kartal, Abdülkerim Bardakçı’nın yanı sıra Trabzon’la kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki Hollandalıyı da gündemine aldı
Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürürken geçen sezon Trabzonspor'un Bologna'dan kiraladığı Stefano Denswil'i de listesine dahil etti. Siyah-beyazlıların, Trabzon'un kadrosunda tutmak istediği oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak nabız yokladığı öğrenildi. Bologna ile sözleşmesi biten 29 yaşındakiHollandalı futbolcunun kendisiyle ilgilenenkulüplerden, 1.5 milyon Euro maaşve 1 milyon Euroimza parası talepettiği gelen bilgilerarasında.
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Trabzonspor'la 29 maça çıkan Denswil, takımına hücumda 2 asistlik katkı sağladı.
ÇEBİ YÖNETİMİ İÇİN İBRA GÜNÜ
Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün saat 10.30'da Akatlar'da gerçekleştirilecek. Genel kurulda Ahmet Nur Çebi yönetiminin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 arasındaki görev dönemi idari ve mali açılardan ibra oylamasına sunulacak ve 2022 yılı bütçesi görüşülecek. Siyah-beyazlılarda başkanlık ve kurullar seçimiyse yarın yapılacak.
AYDINLIOĞLU'NUN LİSTESİ HAZIR
Beşiktaş'ta başkanlığın yanı sıra diğer kurullar için de yarın yapılacak seçim öncesi çalışmalar hızlandı. Seçme ve Sicil Kurulu başkan adaylarından İsmet Aydınlıoğlu'nun listesinde dikkat çeken isimler var. Beşiktaşlılar'ın çok sevdiği Aykut-Hakan-Ayşe Grubu'nun üyelerinden Aykut Ekşinozlugil'in de yer aldığı listedeki diğer isimler ise şöyle: İpek Koç Havlucu, Ercan Palalıoğlu, Mehmet Akar, Hakan Yavuz, Derya Aksoy, Alper Sarısoy, Göktuğ Birnalkeser.