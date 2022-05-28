Ferdi Kadıoğlu, milli mesaiye başladı! "Burada olmaktan gurur duyuyorum"

İlk kez A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, dün takım arkadaşları, teknik ekip ve çalışanlarla tanıştığını dile getirerek, "Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK FARKLI POZİSYONDA FORMA GİYMEK BENİM İÇİN DE YENİ BİR ŞEYDİ"

Bu sezon Fenerbahçe'de birçok farklı pozisyonda forma giydiğini hatırlatan Kadıoğlu, "Benim için de yeni bir şeydi. Başarıyla bunun üstesinden geldim diye düşünüyorum. Türk Milli Takımı'nda da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler. Aynı şekilde Türk Milli Takımı'nda da bunu başarmak istiyorum" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ B LİGİ'NE YÜKSELMEK"

Hedeflerinin B Ligi'ne yükselmek olduğunu belirten Ferdi Kadıoğlu, "Sanıyorum ilk kez 4 kez arka arkaya bir resmi maç oynanacak milli takım tarihinde. Bizim hedefimiz bütün karşılaşmaları kazanmak. Bütün karşılaşmaları kazanıp, B Ligi'ne yükselmek" dedi.

"AVRUPA'NIN EN İYİ OYUNCULARI MİLLİ TAKIM KAMPLARINDA

"Yorucu bir sezon geçirdik" diyen Ferdi, "Ama 4 tane önemli maçımız var. Bu karşılaşmalarda sahada en iyisini vererek galibiyetle ayrılmak hedefimiz var. Avrupa'nın en iyi oyuncuları milli takım kamplarında. Bizim de aynı şekilde. Bize düşen sahada en iyisi vermek ve galip gelmek" şeklinde konuştu.

"TERCİH SÜRECİNDE KUNTZ'UN VE ALTINTOP'UN ÇOK İLGİSİ OLDU"

Ferdi Kadıoğlu son olarak milli takım düzeyinde Türkiye'yi seçmesiyle ilgili gelen soruya, "Zor bir karardı bunu vermek. Söylemiştim. Sonuçta kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Stefan Kuntz'un, Hamit Altıntop'un çok ilgisi oldu. Benimle konuşmaları oldu. Yaklaşımlarının da etkili olduğunu düşünüyorum. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi, milli takım formasıyla sahada gururla mücadele etmek olacaktır" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

UĞURCAN ÇAKIR: ŞAMPİYON OLDUK, YERİ AYRIYDI AMA BURASI MİLLİ TAKIM

Trabzonspor forması ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan Uğurcan Çakır ise "Şampiyonluk özel bir duygu ama milli takıma gelince milli takıma odaklanmak zorunda kalıyorsun. Bura da çok özel ve güzel bir yer. Burada olmak kendini iyi hissettiriyor. Sezon bitti, şampiyon olduk, yeri ayrıydı ama burası milli takım. Milli takım için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HOCANIN SİSTEMİNE ADAPTE OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Teknik direktör Stefan Kuntz'un oynatmak istediği bir sistem olduğunu dile getiren Çakır, şunları söyledi:

"Ona en iyi şekilde adapte olmaya çalışacağız. Bu maçlarda onun istediklerini yapmaya çalışacağız. Maçların zoru, kolayı yok. İnşallah bu maçlardan da istediğimiz sonuçları alıp ülkemizi sevindiririz."

"KENDİMİZİ EURO 2024'TE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Portekiz maçında kötü oynamadıklarını kaydeden Çakır, "Maç da ayağımıza geldi. Burak ağabey çok şanssız bir şekilde penaltı kaçırdı. Canı sağ olsun. Ülke için çok şey yaptı. Maç berabere olsa daha farklı hikayeler olabilirdi. Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk. Bazı şanssızlıklar oldu. 2-2'yi yakalasak belki daha farklı şeyler konuşuyorduk ama geçmişte kaldı. Şimdi önümüze bakacağız. EURO 2024 var hedef. Kendimizi orada görmek istiyoruz" dedi.

"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK HERKESE NASİP OLMUYOR"

Uğurcan Çakır son olarak A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen oyuncularla ilgili, "Onlara da hayırlı olsun. Gerçekten çok yetenekliler. Çok yetenekli oldukları için buradalar. Milli takım formasını giymek herkese nasip olmuyor. Onlar çok şanslı bu konuda. Biz de elimizden geldikçe yeni arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Nispeten tecrübeli sayılırım" diyerek sözlerini noktaladı.