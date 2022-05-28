Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 28.5.2022 16:28

Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı

AA
Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı.

Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakaş Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda kalecileri Munir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Munir'e bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Özat, 33 yaşındaki kaleciye kariyerinde başarı diledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise, "Atakaş Hatayspor'umuzun mefaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Atakaş Hatayspor'un 2020'de Malaga'dan transfer ettiği Munir, geçen sezon 37 Süper Lig maçında görev alırken kalesinde 46 gol gördü. Bu sezon 34 lig maçında kalede yer alan ve bir Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaş zammı en düşük ve en yüksek ne kadar? 2022 Temmuz emekli zammı güncel hesap tablosu son dakika
Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? 2022 asgari ücret ek zam son durum: Temmuz zammı netleşiyor!
Ekrem İmamoğlu böyle rezil oldu! 'Uyduruyorsun' dedi ama Vanlı esnaf haklı çıktı
Sigara zammı son durum marka marka güncel fiyat listesi! 28 Mayıs 2022 Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
CHP’liler PKK kanallarında! Mehmetçik'e suçlama HDP’ye destek
Faşistlerin adayı Mansur Yavaş
LUNA COİN ne kadar, kaç dolar, kaç TL, ne zaman yükselecek? CANLI GRAFİK: LUNA COİN yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu?
Oraya vuruyorsun, ses buradan geliyor!
Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda? Uefa Şampiyonlar Ligi final maçı Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı izle
Doktora öğrencisinden akılalmaz intikam: 8 yıla kadar hapsi isteniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA