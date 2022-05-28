Kupa geldi sıra imzada

Görev aldığı üç senede Sivasspor'u Avrupa'ya götürme başarısını gösteren Rıza Çalımbay'ın, kırmızı- beyazlı kulüple sözleşmesi sona erdi. Sivas'a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı getiren deneyimli hoca konuyla ilgili olarak "Ekibimle görevimizi yaptığımıza gönülden inanıyorum. Mukavelem bitti, ben kimseyle görüşmedim. Yönetimden bir teklif gelirsebazı şeyleri ortaya koyacağız.Buraya geldik, artıkbunun üstüne çıkmalıyız. Onun için bazı şeyler gerçekleşmeli" dedi. Başkan Mecnun Otyakmaz ve ekibinin önümüzdeki günlerde Rıza Çalımbay'la masaya oturması bekleniyor.