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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Kupa geldi sıra imzada

Kupa geldi sıra imzada

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, sözleşmesinin bittiğini hatırlatıp kırmızı-beyazlı yönetime mesaj gönderdi

Görev aldığı üç senede Sivasspor'u Avrupa'ya götürme başarısını gösteren Rıza Çalımbay'ın, kırmızı- beyazlı kulüple sözleşmesi sona erdi. Sivas'a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı getiren deneyimli hoca konuyla ilgili olarak "Ekibimle görevimizi yaptığımıza gönülden inanıyorum. Mukavelem bitti, ben kimseyle görüşmedim. Yönetimden bir teklif gelirse bazı şeyleri ortaya koyacağız. Buraya geldik, artık bunun üstüne çıkmalıyız. Onun için bazı şeyler gerçekleşmeli" dedi. Başkan Mecnun Otyakmaz ve ekibinin önümüzdeki günlerde Rıza Çalımbay'la masaya oturması bekleniyor.

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Kupa geldi sıra imzada
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