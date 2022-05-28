Mert Hakan’dan daha iyiler!

Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçlar öncesi basının karşısına çıkan teknik direktöraçıklamalarda bulundu. Ay-Yıldızlı ekip için yeni bir dönemin başladığını belirten Alman çalıştırıcı,Neden FIFA sıralamasında onlardan üstte olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.Kadro tercihi ile ilgili soruda gerilen tecrübeli teknik adam, "Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. Mert Hakan ile ilgili; orta sahada çok fazla oyuncum var.vegibi isimlere baktığımızda Mert Hakan'dan biraz daha iyi olduğunu gördük. Ona da kapımız açık. İrfan Can ve Emre Mor için Milli Takım kapısını kapatmadık.ifadelerini kullandı."Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Dört maç için takıma dahil ettik. Ferdi Kadıoğlu ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Yunus Akgün, sahada asla vazgeçmediğini gösteren bir oyuncu.Benim için olağanüstü özellikler."A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, basın toplantısı öncesi muhabirlerin tek tek elini sıktı. "Nasılsınız?" sorularına ise Türkçe, "Bomba gibiyim" karşılığını verdi.