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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Mert Hakan’dan daha iyiler!

BERKAY TURAN
Mert Hakan’dan daha iyiler!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadro tercihiyle ilgili soruya, “Salih, Hakan, Orkun ve Dorukhan’a baktığımızda Mert Hakan’dan daha iyi olduğunu gördük” yanıtını verdi

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçlar öncesi basının karşısına çıkan teknik direktör Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Ay-Yıldızlı ekip için yeni bir dönemin başladığını belirten Alman çalıştırıcı, "Rakiplerimizin kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak hedefim; Faroe Adaları, Litvanya veya Lüksemburg maçlarında oyuncularımın mental olarak daha iyi görünmesi. Neden FIFA sıralamasında onlardan üstte olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.
Kadro tercihi ile ilgili soruda gerilen tecrübeli teknik adam, "Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. Mert Hakan ile ilgili; orta sahada çok fazla oyuncum var. Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Dorukhan Toköz gibi isimlere baktığımızda Mert Hakan'dan biraz daha iyi olduğunu gördük. Ona da kapımız açık. İrfan Can ve Emre Mor için Milli Takım kapısını kapatmadık. Benim için önemli olan tek kriter performans... Oyuncunun yurt içinde ve yurt dışında oynaması önemsiz" ifadelerini kullandı. Takıma yeni katılanlar için ise şunları söyledi: "Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Dört maç için takıma dahil ettik. Ferdi Kadıoğlu ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Yunus Akgün, sahada asla vazgeçmediğini gösteren bir oyuncu. Galatasaray'a attığı golde sevinmemesi çok değerli. Benim için olağanüstü özellikler."

BOMBA GİBİYİM
A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, basın toplantısı öncesi muhabirlerin tek tek elini sıktı. "Nasılsınız?" sorularına ise Türkçe, "Bomba gibiyim" karşılığını verdi.

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Mert Hakan’dan daha iyiler!
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