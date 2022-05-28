Mert Hakan’dan daha iyiler!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadro tercihiyle ilgili soruya, “Salih, Hakan, Orkun ve Dorukhan’a baktığımızda Mert Hakan’dan daha iyi olduğunu gördük” yanıtını verdi
AMilli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçlar öncesi basının karşısına çıkan teknik direktör Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Ay-Yıldızlı ekip için yeni bir dönemin başladığını belirten Alman çalıştırıcı, "Rakiplerimizinkolay olduğunu düşünebilirsiniz ancakhedefim; Faroe Adaları, Litvanya veyaLüksemburg maçlarında oyuncularımınmental olarak daha iyi görünmesi. Neden FIFA sıralamasında onlardan üstte olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.
Kadro tercihi ile ilgili soruda gerilen tecrübeli teknik adam, "Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. Mert Hakan ile ilgili; orta sahada çok fazla oyuncum var. Salih Özcan,Hakan Çalhanoğlu, OrkunKökçü ve DorukhanToköz gibi isimlere baktığımızda Mert Hakan'dan biraz daha iyi olduğunu gördük. Ona da kapımız açık. İrfan Can ve Emre Mor için Milli Takım kapısını kapatmadık. Benimiçin önemliolan tek kriter performans...Oyuncununyurt içinde ve yurt dışında oynamasıönemsiz" ifadelerini kullandı. Takıma yeni katılanlariçin ise şunlarısöyledi: "Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Dört maç için takıma dahil ettik. Ferdi Kadıoğlu ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Yunus Akgün, sahada asla vazgeçmediğini gösteren bir oyuncu. Galatasaray'aattığı golde sevinmemesiçok değerli. Benim için olağanüstü özellikler."
BOMBA GİBİYİM
A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, basın toplantısı öncesi muhabirlerin tek tek elini sıktı. "Nasılsınız?" sorularına ise Türkçe, "Bomba gibiyim" karşılığını verdi.