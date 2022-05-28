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Giriş Tarihi: 28.5.2022 11:20 Son Güncelleme: 28.5.2022 11:31

Son dakika: Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL

Son dakika: Beşiktaş’ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, "Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

BORÇ 5 MİLYARA YAKLAŞTI

Olağan idari ve mali genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğu belirtildi.

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Son dakika: Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL
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