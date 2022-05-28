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Giriş Tarihi: 28.5.2022 07:40

Son dakika: Beşiktaş'tan Trabzonsporlu Denswil'e kanca

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’tan Trabzonsporlu Denswil’e kanca

Stopere iki takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı’nın yanı sıra Trabzonspor’la kiralık sözleşmesi biten Stefano Denswil'i de gündemine aldı.

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürürken geçen sezon Trabzonspor'un Bologna'dan kiraladığı Stefano Denswil'i de listesine dahil etti.

Siyah-Beyazlıların, Trabzon'un kadrosunda tutmak istediği oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak nabız yokladığı öğrenildi.

Bologna ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kendisiyle ilgilenen kulüplerden, 1.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası talep ettiği gelen bilgiler arasında.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Trabzonsporlu Denswil'e kanca
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